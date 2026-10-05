El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular) afirmó que ese poder del Estado asume el “compromiso firme” de respaldar la seguridad jurídica, garantizar reglas de juego estables y actuar con “absoluta transparencia” con el fin de atraer inversiones extranjeras.

Fue en su discurso de inauguración del Foro Empresarial Perú e Italia, que se realiza en la Cámara de Comercio de Lima, en Jesús María, y que congrega a empresarios de ambos países.

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Según una nota de prensa, el evento tuvo como invitada especial a la viceministra de Estado en Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, María Tripodi.

Torres Morales señaló que dicho país es un referente que inspira por su capacidad para transformar la tradición en innovación, el oficio en excelencia técnica y la creatividad en liderazgo global.

“Señora subsecretaria, al darle la bienvenida a usted y a su ilustre delegación, nos sentimos que recibimos a un socio muy importante, a una nación hermana que siempre ha formado parte de nuestro hogar”, expresó.

“Hoy, en nombre del Senado y del Congreso de la República, les abrimos las puertas con una convicción clara: es momento de llevar esa afinidad histórica un paso más adelante”, agregó.

El titular del Senado resaltó que nuestro país mantiene un buen clima para la inversión extranjera, al referirse a su economía ordenada, a su posición estratégica en la cuenca del Pacífico y su inmensa vocación de desarrollo.

“A los empresarios presentes, los invito a dialogar con visión y con apertura. Identifiquen esas coincidencias que nacen cuando dos culturas afines se sientan a la misma mesa y traduzcan esta vocación en proyectos reales. Cuando a sus empresas les va bien, nuestros pueblos progresan”, acotó.

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También asistieron al foro las diputadas Rosangella Barbarán y Pierangeli Dodero (Fuerza Popular); el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Sandro Stapleton Ponce; el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Perú, Marco Fragale; y el embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti, entre otros.

El evento tiene como objetivo presentar oportunidades de negocio e inversión entre Italia y Perú, reuniendo a instituciones públicas, asociaciones empresariales, empresas peruanas y operadores italianos.