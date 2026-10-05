El presidente del Congreso, Miguel Torres, participó en la inauguración del Foro Empresarial Perú e Italia, que se realiza en la Cámara de Comercio de Lima. (Foto: Congreso)
El presidente del Congreso, Miguel Torres, participó en la inauguración del Foro Empresarial Perú e Italia, que se realiza en la Cámara de Comercio de Lima. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular) afirmó que ese poder del Estado asume el “compromiso firme” de respaldar la seguridad jurídica, garantizar reglas de juego estables y actuar con “absoluta transparencia” con el fin de atraer inversiones extranjeras.

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