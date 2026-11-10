El presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó que, por segunda vez, no se haya podido desarrollar la reunión de la Comisión Directiva, integrada por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, debido a la inasistencia de los miembros de esta última.

El titular del Senado precisó que uno de los integrantes cuenta con licencia por una fractura, mientras que los demás no acudieron al encuentro. Advirtió que esta situación impide continuar con la propuesta de eficiencia presupuestal que se viene trabajando durante los primeros 100 días de la gestión conjunta de ambas cámaras.

“Lastimosamente, esta es la segunda oportunidad en la que la Comisión Directiva no puede reunirse. Hay una licencia por una fractura y los demás miembros no se han presentado” , manifestó.

Plantean reducir S/450 millones del presupuesto para 2027

Torres recordó que, hace unos días, el Congreso devolvió más de S/300 millones al Estado como resultado de las medidas de ahorro implementadas durante el presente año. Según explicó, esa misma política de eficiencia sustenta la propuesta que llevaron a la reunión conjunta con la Cámara de Diputados.

Indicó que, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas asignó S/1.850 millones para el presupuesto del Congreso en 2027, la propuesta que plantea su gestión es reducir ese monto en S/450 millones.

El presidente del Senado sostuvo que el recorte propuesto constituye una réplica de las medidas aplicadas durante el actual ejercicio presupuestal y cuestionó que se interprete como una afectación directa a los recursos de la Cámara de Diputados.

Torres asegura que el ajuste recaería en el área administrativa

Para explicar la distribución presupuestal del Parlamento, detalló que el 25,2 % corresponde a la Cámara de Diputados, el 12,6 % al Senado y el 59,8 % a los servicios administrativos del Congreso.

En ese sentido, afirmó que la propuesta no contempla reducir los recursos de la Cámara de Diputados, sino concentrar el ajuste en el componente administrativo de la institución.

“Nos llama la atención porque en ningún momento se está tocando el presupuesto de la Cámara de Diputados; se está reduciendo, en lo que se refiere al Congreso de la República en conjunto, la parte administrativa” , señaló.

El titular del Senado respondió a las críticas sobre una eventual asfixia presupuestal y sostuvo que el Congreso debe contribuir con recursos para atender las necesidades de las regiones afectadas por las emergencias.

“Se habla de asfixia, la única asfixia que se está produciendo es la de nuestros hermanos en el norte del país y que necesitan que instituciones como el Congreso den un paso adelante y digan: de nuestro presupuesto para el próximo año entregamos 450 millones”, apuntó.

“Las medidas son clarísimas, menos personal, menos utensilios, menos gastos, se acabaron los alquileres. Me quedo preocupado porque estas medidas fueron aprobadas por unanimidad para el año presente pero cuando hablamos del próximo año esta unanimidad no se presenta. Parece que prefieren mirar a otro lado”. señaló.

Finalmente Torres pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, que “traiga una mejor propuesta”.

“Pero lo que sí les rogaría en nombre de todos los peruanos es que esas sillas no las dejen vacías. Esa práctica no es democrática”, sentenció.