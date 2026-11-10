Presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: Congreso de la República)
Presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó que, por segunda vez, no se haya podido desarrollar la reunión de la Comisión Directiva, integrada por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, debido a la inasistencia de los miembros de esta última.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?