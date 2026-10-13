El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), hizo un llamado a la reflexión a los legisladores tras la última discusión registrada en la Cámara Alta, en medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

“Podemos discrepar con firmeza, pero nunca debemos perder el respeto” , señaló Torres en un mensaje en el que remarcó que los senadores tienen tanto el derecho como la responsabilidad de preguntar, cuestionar y fiscalizar, funciones que —dijo— deben ejercer con responsabilidad y respeto.

“El debate puede ser intenso, las diferencias pueden ser profundas, pero el respeto nunca puede estar en discusión”, agregó el titular del Senado.

Dejemos atrás los enfrentamientos y continuemos con el debate de las facultades legislativas. El país espera decisiones. https://t.co/KtnMVtZgbm — Miki Torres (@mikitorresfp) October 13, 2026

Torres sostuvo que la ciudadanía espera de sus representantes argumentos, acuerdos y decisiones. En ese sentido, exhortó a los parlamentarios a superar las confrontaciones y retomar la discusión sobre las facultades legislativas.

“ Por eso hago un llamado a la reflexión: dejemos atrás los enfrentamientos y continuemos con el debate de las facultades legislativas. El país espera decisiones ”, manifestó.

El pronunciamiento se produce mientras el Senado evalúa el pedido del Ejecutivo para legislar por delegación en determinadas materias. El trámite contempla la revisión del dictamen en la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, y su posterior debate en el pleno de la Cámara Alta.

Torres había señalado previamente que el Senado puede aprobar, rechazar o modificar el texto remitido por la Cámara de Diputados, siempre que no se desnaturalice la propuesta, y había insistido en la necesidad de que el debate avance dentro del marco de la Constitución y el reglamento parlamentario.