El presidente del Senado, Miguel Torres, pidió continuar con el debate de las facultades legislativas". (Foto: Congreso)
El presidente del Senado, Miguel Torres, pidió continuar con el debate de las facultades legislativas". (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), hizo un llamado a la reflexión a los legisladores tras la última discusión registrada en la Cámara Alta, en medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

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