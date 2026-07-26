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Resumen

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El senador más cercano a la presidenta electa Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Miguel Torres Morales, fue elegido presidente de la Cámara Alta este domingo 26 de julio. Con ello, también asume la titularidad del Congreso bicameral para el periodo 2026-2027.

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