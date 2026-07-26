El senador más cercano a la presidenta electa Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Miguel Torres Morales, fue elegido presidente de la Cámara Alta este domingo 26 de julio. Con ello, también asume la titularidad del Congreso bicameral para el periodo 2026-2027.

En paralelo, ostentará el cargo de segundo vicepresidente de la República desde este 28 de julio. Se convierte, por tanto, en uno de los políticos más influyentes del actual quinquenio, tras recorrer un camino que combina herencia familiar, disciplina partidaria y lealtad con Keiko Fujimori.

En la última década, Torres tomó protagonismo como una de las voces con mayor peso político dentro de Fuerza Popular, aunque su historia con el fujimorismo comenzó mucho antes de que se afiliara a esa agrupación.

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El flamante presidente del Senado creció en una familia estrechamente vinculada al fujimorismo. Su papá, Carlos Torres y Torres Lara, fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Trabajo, canciller y congresista durante el gobierno de Alberto Fujimori.

E incluso desde su infancia, Torres estableció relaciones personales que facilitaron su incorporación a Fuerza Popular. Uno de esos vínculos se remonta a sus años escolares, cuando compartió aula con Kenji Fujimori en el colegio Recoleta.

Presencia en el Congreso

El presidente del Senado estudió Derecho en la Universidad de Lima y trabajó en el Estudio Torres y Torres Lara Abogados, fundado por su papá. Pero renunció a este en el 2016 para dedicarse a la campaña de Fuerza Popular.

No obstante, su debut electoral había ocurrido dos años antes. En el 2014 fue candidato del fujimorismo a la alcaldía de Santiago de Surco. En esos comicios fue derrotado por Roberto Gómez Baca (Somos Perú), quien consiguió la reelección inmediata como alcalde.

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Las elecciones generales del 2016 marcaron su ingreso al Parlamento. Aquella vez, Fuerza Popular obtuvo una victoria aplastante con 73 de los 130 escaños.

Por decisión de la dirigencia fujimorista fue elegido presidente de la Comisión de Constitución para el período 2016-2017, una de las instancias con mayor peso político dentro del Congreso. Por ella pasan las reformas constitucionales y electorales.

Desde esa posición se convirtió en uno de los principales voceros del fujimorismo durante un período de constante confrontación con el Ejecutivo, entonces presidido por Pedro Pablo Kuczynski.

Ya en septiembre del 2019, cuando el Congreso fue disuelto constitucionalmente por el entonces presidente Martín Vizcarra, Torres permaneció en funciones como integrante de la Comisión Permanente.

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Y en el período parlamentario 2021-2026, sin la posibilidad de la reelección inmediata, Fuerza Popular lo nombró jefe del gabinete de asesores de la bancada. Desde ese cargo ha sido uno de los principales articuladores entre la dirigencia nacional de Fuerza Popular y sus congresistas.

Incluso, diversas fuentes parlamentarias consultadas por El Comercio lo han identificado como uno de los interlocutores más frecuentes del fujimorismo cuando se negocian acuerdos políticos.

El hombre del primer círculo

Dentro de Fuerza Popular, pocos dirigentes lograron mantener una relación de confianza tan sostenida con Keiko Fujimori en la última década como lo hizo Torres.

Durante los años en que Fujimori enfrentó investigaciones fiscales por presunto lavado de activos y enfrentó prisión preventiva, Torres se convirtió en uno de sus principales voceros políticos y jurídicos. Defendió públicamente la posición del partido frente a las investigaciones y cuestionó reiteradamente las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial que afectaron a su lideresa.

Esa lealtad contribuyó a consolidar su posición dentro del partido. Y cuando la agrupación definió su fórmula presidencial para las elecciones generales de este 2026, fue elegido candidato a la segunda vicepresidencia de la República.

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Las controversias

En septiembre del 2019, poco antes de la disolución del Congreso, se difundió un audio de una conversación entre los entonces congresistas Miguel Torres y Javier Velásquez Quesquén (Apra). En la grabación dialogaban sobre la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y la conveniencia de acelerar la conformación de la comisión especial encargada de ese proceso.

Las bancadas de izquierda interpretaron el contenido del audio como un indicio de un supuesto entendimiento entre el fujimorismo y el Apra para influir en la designación de los integrantes del máximo intérprete de la Constitución. Denunciaron un intento de captura del Tribunal Constitucional.

Torres rechazó esas interpretaciones. Sostuvo que no se demostraba ninguna conducta irregular, sino conversaciones propias de la actividad parlamentaria. El episodio volvió a colocar su nombre en el centro de uno de los momentos de mayor confrontación política entre el Congreso y el Ejecutivo.

Y recientemente, durante la última campaña electoral, anunció que Fuerza Popular desplegaría un amplio “ejército de personeros” para la vigilancia del proceso, y afirmó: “A nosotros no nos vuelven a robar una elección”. La frase retomó el discurso del fujimorismo tras la segunda vuelta del 2021, cuando Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude electoral sin mostrar pruebas fehacientes.