El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que el país no necesita un Parlamento Nacional “paralizado por el enfrentamiento o el odio”, sino uno que fiscalice con firmeza, que legisle bien y que sea capaz de construir puentes.

Durante su discurso por el 204 aniversario del Parlamento, indicó que la democracia no consiste en eliminar las diferencias, sino en encontrar mecanismos para convivir con ellas y transformarlas en “decisiones legítimas” para la ciudadanía.

“El Perú de hoy nos exige madurez. La inseguridad golpea la tranquilidad de nuestras familias, la corrupción carcome la confianza en el Estado, los jóvenes demandan oportunidades, las regiones reclaman infraestructura, inversión y desarrollo”, expresó.

“Frente a estos desafíos, el país no necesita un Congreso paralizado por el enfrentamiento o el odio. Necesitamos un Parlamento que fiscalice con firmeza, que legisle bien, pero que también sea capaz de construir puentes”, agregó.

Torres enfatizó que el Congreso no es una institución perfecta y tiene que reconocer sus errores, hacer una autocrítica y corregir aquello que se hizo mal para “reconstruir con hechos” la confianza de los ciudadanos.

Alegó que la autocrítica no debilita al Parlamento, sino que lo fortalece, que la humildad no le resta autoridad a un legislador, se la otorga y la hace legítima ante la sociedad, aunque aclaró que una cosa es reconocer sus deficiencias y otra muy distinta permitir que se destruya la institución que representa.

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“El Parlamento debe rendir cuentas, ser criticado, ser fiscalizado con rigurosidad por la ciudadanía, también por la prensa, pero digámoslo con absoluta claridad y sin rodeos: el Congreso no se ataca ni se destruye desde adentro”, subrayó.

“Es natural discrepar, votar en contra, fiscalizar al adversario, cuestionar decisiones de una Mesa Directiva o de una bancada, o tener profundas diferencias ideológicas. Eso es la democracia, lo que no podemos hacer es convertir esas diferencias en una campaña permanente de desprestigio contra la propia casa a la que fuimos elegimos para representar”, añadió.

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Finalmente, el también presidente del Senado enfatizó que la bicameralidad por sí sola no resolverá los problemas del Perú, sino que será una herramienta y dependerá únicamente de ellos convertirla en “útil” para el desarrollo de la patria.