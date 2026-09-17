El presidente del Senado, Miguel Torres, brindó un discurso por el 204 aniversario del Parlamento. (Foto: Congreso)
El presidente del Senado, Miguel Torres, brindó un discurso por el 204 aniversario del Parlamento. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que el país no necesita un Parlamento Nacional “paralizado por el enfrentamiento o el odio”, sino uno que fiscalice con firmeza, que legisle bien y que sea capaz de construir puentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.