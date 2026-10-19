El presidente del Senado, Miguel Torres, expresó su expectativa de que la Comisión de Constitución logre este lunes un dictamen sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, cuyo debate quedó interrumpido en la sesión anterior debido a discrepancias relacionadas con el sistema de votación y la conducción de la mesa.

“ Esperemos que hoy el Senado dé la talla y logre este hito importante, que es lograr un dictamen dentro de la Comisión de Constitución ”, declaró al canal del Congreso a su ingreso al Palacio Legislativo.

Torres recordó que han transcurrido 51 días desde que el Ejecutivo solicitó, con carácter de urgencia, la delegación de facultades legislativas. En ese sentido, señaló que espera que la comisión emita el dictamen correspondiente para que el pedido pueda ser debatido posteriormente en el pleno del Senado.

El titular de la Cámara Alta sostuvo que la delegación de facultades es necesaria para que un gobierno entrante pueda desarrollar su plan de gobierno.

“Hace 51 días que el Ejecutivo ha solicitado con carácter de urgente la delegación de facultades, esperemos que hoy que se cumplen los días establecidos en el reglamento, pueda la comisión darnos un dictamen que finalmente sea debatido en el pleno del Senado”, dijo.

Cuestiona decisión de Ruth Luque

Por otro lado, Torres lamentó la decisión de la senadora Ruth Luque de no participar en la sesión de la Comisión de Constitución. La legisladora cuestionó que la agenda contemple los 20 puntos iniciales del predictamen —aprobados por la Cámara de Diputados— y ocho habilitaciones adicionales, y no haya habido un pronunciamiento sobre el oficio multipartidario que presentaron presentado.

“Es una pena porque decide darle la espalda a los peruanos. Acá se viene a debatir. El hecho simplemente de decir que no se va a sentar a discutir un tema es darle la espalda a la población”, manifestó Torres.

La Comisión de Constitución continuará este lunes con la discusión del pedido de delegación de facultades legislativas, con miras a alcanzar un dictamen que permita trasladar el debate al pleno del Senado.