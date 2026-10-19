Presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: Congreso)
Presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres, expresó su expectativa de que la Comisión de Constitución logre este lunes un dictamen sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, cuyo debate quedó interrumpido en la sesión anterior debido a discrepancias relacionadas con el sistema de votación y la conducción de la mesa.

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