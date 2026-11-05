“La autocrítica va desde el punto de vista de no haber podido ser lo más ágiles posible para solucionarlos”, manifestó Miguel Torres. (Foto: Andina)
“La autocrítica va desde el punto de vista de no haber podido ser lo más ágiles posible para solucionarlos”, manifestó Miguel Torres. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres, reconoció dificultades en el funcionamiento del Parlamento durante sus primeros cien días de gestión y admitió que no se ha tenido la suficiente agilidad para resolver los problemas surgidos con la implementación de la bicameralidad.

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