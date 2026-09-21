Miguel Torres hizo el llamado a la Comisión de Constitución para que se pronuncie al respecto de las facultades. (Foto: Congreso)
Miguel Torres hizo el llamado a la Comisión de Constitución para que se pronuncie al respecto de las facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres, invocó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a pronunciarse sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, cuyo plazo para emitir dictamen vencía este lunes 21 de setiembre.

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