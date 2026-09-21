El presidente del Senado, Miguel Torres, invocó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a pronunciarse sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, cuyo plazo para emitir dictamen vencía este lunes 21 de setiembre.

Torres cuestionó que, hasta el momento de sus declaraciones, la comisión no haya emitido un pronunciamiento sobre la solicitud del Ejecutivo y consideró que esta situación debe llevar al Parlamento a una reflexión.

“ Hoy se cumplen los quince días que el reglamento señala para que la Cámara de Diputados, en su Comisión de Constitución , resuelva, si es que se otorgaba o no las facultades al Ejecutivo; y al parecer, hoy no se tendrá una decisión ”, dijo durante su alocución en el ‘Encuentro: competitividad y sostenibilidad del sector gastronómico’.

“No tener un pronunciamiento en un momento conforme el reglamento lo dispone, tiene que llevarnos a la reflexión. Invoco a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a tomar una decisión y permitir que los peruanos puedan gozar de herramientas”, dijo posteriormente a los medios.

“Muy rápidos para interpelar”

El titular del Senado también cuestionó la rapidez con la que el Parlamento puede abordar mecanismos de control político, en contraste con la demora para resolver el pedido de facultades.

“Muy rápidos para interpelar, para pedir censura, pero poco rápidos para delegación de facultades”, afirmó.

Su declaración se produce luego de que el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, anunciara que su bancada impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo.

Torres sostuvo que, si el Congreso exige resultados al Ejecutivo, también debe evaluar las herramientas que el Gobierno ha solicitado para implementar sus medidas.

“Si pedimos resultados, debemos concentrarnos en darles las herramientas para multiplicar estos resultados que están directamente relacionados a la delegación de facultades”, señaló.

De otro lado, Torres calificó de “preocupante” la información sobre trabajadores del Congreso que aparecerían en planillas vinculadas al Movadef.

El presidente del Senado consideró que los propios parlamentarios deberían revisar a las personas que forman parte de sus equipos de trabajo.

“De motu proprio los congresistas deben hacer una revisión de quienes los acompañan”, sostuvo.