Presidente del Congreso, Miguel Angel Torres. (Foto: Hugo Pérez)
Presidente del Congreso, Miguel Angel Torres. (Foto: Hugo Pérez)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), se pronunció sobre la demora en la evaluación del pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo.

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