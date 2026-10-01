El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), se pronunció sobre la demora en la evaluación del pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo.

“ Tengo que manifestar mi malestar respecto de Juntos por el Perú, que ha tenido una presidencia de la Comisión de Constitución de diputados que no ha dado la talla, que debió cumplir en el plazo correspondiente ”, expresó Torres.

Remarcó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debió decidir, hace una semana, respecto a la delegación de facultades, rechazarla, aceptarla o modificarla y hasta la fecha no se ha producido.

Torres señaló que el Fenómeno el Niño, la delincuencia y el desorden que se vive dentro de la administración pública no se van a detener porque la Presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no quiera resolver la delegación de facultades.

En ese sentido, invocó a que las cámaras de Senadores y Diputados puedan lograr esta delegación de facultades lo más pronto posible porque son las personas las que necesitan ser atendidas.

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Consultado sobre las conversaciones con las bancadas de oposición, Miguel Torres enfatizó que el Perú no se resuelve con un archivamiento.

“ Las puertas siempre van a estar abiertas pero tienen que entender que el Perú no se resuelve con un archivamiento, se resuelve con herramientas y esas son la delegación de facultades ”.

Su pronunciamiento se produjo tras la verificación de puntos críticos en el río Rímac, en el que también participó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.