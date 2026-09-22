El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que le “sorprende” la rapidez y la agilidad con la que en la Cámara de Diputados pueden tomar algunos temas y la poca celeridad en otros, como la delegación de facultades.

Fue al ser consultado sobre la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, por las bancadas de Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación y Obras, pese a que aún no resuelve el tema de las facultades legislativas.

“Me sorprende -la verdad- la rapidez, la agilidad con la que pueden tomar algunos temas y la poca celeridad o letargo que se da en algunos otros”, expresó en declaraciones a los periodistas.

“No sé (si es obstrucción), quiero pensar que en realidad están tratando de cumplir con cada una de sus labores, sí, la labor de fiscalización es importante de la Cámara de Diputados, están en todo su derecho de hacer interpelaciones, de presentar censuras”, agregó.

Torres Morales dijo estar seguro que los ministros van a constantemente acudir a la Cámara de Diputados y al Congreso en general para absolver cualquier tipo de duda o inquietud de los legisladores.

No obstante, consideró que si bien la fiscalización del Congreso al Gobierno es importante, más importante es la delegación de facultades que permitan al Ejecutivo hacer frente a la inseguridad ciudadana y al Fenómeno El Niño.

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“Mi reflexión va en el sentido de que, si bien la fiscalización es un tema importante, un tema que es aún más importante es el de la delegación de facultades. Necesitamos herramientas que nos permitan hacer frente a la inseguridad ciudadana, al Fenómeno El Niño, y por supuesto, poner orden dentro de nuestro Gobierno”, subrayó.

Respecto a la audiencia ciudadana convocada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Miguel Torres recordó que dicho grupo de trabajo ha tenido, conforme lo señala el reglamento, 15 días para hacer el análisis de la delegación de facultades legislativas y tomar una decisión al respecto.

“El hecho de que podamos seguir debatiendo, discutiendo, por supuesto que se puede dar y eso no se acaba con la entrega de facultades. Se continúa, se mantiene. Cuidado con tratar de demorar aún más una decisión que yo creo que los peruanos están esperando y reclamando”, acotó.

Se reserva su opinión

Finalmente, el también presidente del Senado evitó adelantar opinión sobre el pedido de cuatro bancadas para remover al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y dijo que el caso se va a tramitar “conforme a ley”.

“No voy a adelantar opinión respecto a la remoción que están solicitando del defensor del Pueblo, lo cierto es que se va a tramitar conforme a ley. El defensor lo que ha transmitido son sus excusas, sus disculpas, si es que se tomó de manera inadecuada alguna frase”, manifestó.

“Eso lo ha hecho hace varias semanas. De todas maneras se va a dar curso al proceso que corresponde donde se cumpla tanto la iniciativa de los senadores que lo han presentado como también el derecho de defensa de parte del defensor del Pueblo”, sentenció.