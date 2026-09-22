El presidente del Congreso, Miguel Torres, se refirió a la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: Congreso)
El presidente del Congreso, Miguel Torres, se refirió a la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que le “sorprende” la rapidez y la agilidad con la que en la Cámara de Diputados pueden tomar algunos temas y la poca celeridad en otros, como la delegación de facultades.

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