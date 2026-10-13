El presidente del Congreso, Miguel Torres, se pronunció sobre el estado de salud del papa León XIV. (Foto: Congreso)
El presidente del Congreso, Miguel Torres, se pronunció sobre el estado de salud del papa León XIV. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que el país se une en oración por la pronta recuperación del papa León XIV, quien ha sido diagnosticado con cáncer al pulmón.

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