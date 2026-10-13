El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que el país se une en oración por la pronta recuperación del papa León XIV, quien ha sido diagnosticado con cáncer al pulmón.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el titular del Senado señaló que el Perú espera “con mucha fe y esperanza” al sumo pontífice, quien tiene programado visitar nuestro país del 11 al 16 de noviembre.

“Nos unimos en oración por la pronta recuperación del papa León XIV. Que Dios le conceda fortaleza, lo sostenga en este momento y acompañe a quienes cuidan de su salud”, expresó.

“Desde el Perú, su casa, le enviamos nuestro cariño y lo esperamos con mucha fe y esperanza”, agregó.

Nos unimos en oración por la pronta recuperación del papa León XIV. Que Dios le conceda fortaleza, lo sostenga en este momento y acompañe a quienes cuidan de su salud. Desde el Perú, su casa, le enviamos nuestro cariño y lo esperamos con mucha fe y esperanza. 🙏🇵🇪🇻🇦 — Miki Torres (@mikitorresfp) October 14, 2026

Como se recuerda, el papa León XIV fue operado con éxito este martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta a los pulmones. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”. El equipo médico que ha operado a León XIV ha optado por un procedimiento “radical” para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

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