El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), hizo una invocación para que el debate sobre la delegación de facultades para legislar en diversas materias, solicitadas por el Poder Ejecutivo, “pueda tomar la celeridad que corresponde” en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a los periodistas en el Palacio Legislativo, consideró que la presidenta de la Comisión de Constitución de los diputados, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), no debería ser llevada a Ética por supuestamente demorar el debate.

No obstante, Torres Morales invitó a reflexionar sobre el “sentido de urgencia”, pues ni el Fenómeno El Niño ni la inseguridad ciudadana se van a detener con la postergación del debate de la delegación de facultades.

“No es un tema que debería llegar a la Comisión de Ética, lo que sí invito evidentemente a la reflexión es el sentido de urgencia. La población no espera, el Fenómeno El Niño no se va a detener porque se debata el tema en la Comisión de Constitución de Diputados, la inseguridad no se va a detener porque se enfrasque en una discusión”, expresó.

“Hago una invocación para que este debate pueda tomar la celeridad que corresponde, a la urgencia que se presenta”, agregó Torres.

En ese sentido, el presidente del Senado remarcó que la delegación de facultades no solamente está atendiendo a temas específicos como el Fenómeno El Niño y la inseguridad, sino también en la necesidad de “poner orden” dentro del Estado.

“Veo con mucha satisfacción que el premier Luis Galarreta y los diferentes ministros constantemente han venido al Congreso a reunirse, eso es democracia, eso es tener predisposición para poder encontrar un puente que permita dotar de estas facultades y que el Ejecutivo finalmente pueda tomar decisiones que sin esas facultades no podría desarrollar”, subrayó.

Cabe recordar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados programó recién para el lunes 28 de septiembre el inicio del debate sobre el predictamen de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.