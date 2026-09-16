Miguel Torres se refirió al pedido de facultades en la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Miguel Torres se refirió al pedido de facultades en la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), hizo una invocación para que el debate sobre la delegación de facultades para legislar en diversas materias, solicitadas por el Poder Ejecutivo, “pueda tomar la celeridad que corresponde” en la Cámara de Diputados.

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