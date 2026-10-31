El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), respaldó a su colega de bancada, Fernando Rospigliosi, ante la denuncia constitucional presentada en su contra. Esta acusación, por presuntamente haber vulnerado la independencia del sistema judicial, propone como sanción la suspensión e inhabilitación por 10 años.

“La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario. Expreso mi respaldo al senador Fernando Rospigliosi frente a la denuncia en su contra”, escribió en sus redes sociales este sábado 31 de octubre.

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La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario. Expreso mi respaldo al senador Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) frente a la denuncia en su contra. — Miki Torres (@mikitorresfp) October 31, 2026

Los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito, junto a la diputada Indira Huilca, ingresaron una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales contra Fernando Rospigliosi. En ella plantean que sea suspendido en el ejercicio de sus funciones y la inhabilitación para el desempeño de cargos en la administración del Estado por un periodo de hasta 10 años.

Denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi

Los denunciantes sustentan la medida en la repetición de hechos durante más de un año y en la vulneración a la autonomía del sistema de justicia. Según indican, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Rospigliosi planteó recursos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra seis jueces y una fiscal con el pedido de destitución en cada caso.

Entre los magistrados comprendidos están Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. Los autores de la acusación afirman que los recursos formulados originaron la suspensión por seis meses del primero y el inicio de un procedimiento de destitución contra el segundo.

Adicionalmente, en la denuncia se mencionan declaraciones del senador sobre la necesidad de “barrer” el sistema judicial, pronunciadas en tres oportunidades ante fallos del Poder Judicial.