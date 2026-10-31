Fernando Rospigliosi y Miguel Torres, senadores de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi y Miguel Torres, senadores de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), respaldó a su colega de bancada, Fernando Rospigliosi, ante la denuncia constitucional presentada en su contra. Esta acusación, por presuntamente haber vulnerado la independencia del sistema judicial, propone como sanción la suspensión e inhabilitación por 10 años.

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