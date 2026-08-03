El presidente del Senado, Miguel Torres, se pronunció sobre la denuncia que involucra al diputado Julián Pérez y afirmó que se trata de un delito común que debe ser investigado por el sistema de justicia en ese sentido y no como un delito de funciones.

Torres Morales pidió una respuesta firme tanto de las autoridades como de la organización política a la que pertenece el legislador.

“Primero, condenar una situación como esta. Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso. Creo que es un tema en el que todos debemos cerrar filas, políticos, periodistas y la sociedad civil, y pedir que se proceda con todo el rigor de la ley” , manifestó.

“Esto no es un delito de función, es un delito común. Por lo tanto, deben ejercitarse todas las medidas que correspondan. Para esto la Fiscalía y la Policía están haciendo las labores que les competen” , señaló.

En el plano político, el titular del Senado indicó que el Congreso continúa con el proceso de instalación de sus comisiones ordinarias y expresó su confianza en que la Comisión de Ética evaluará el caso cuando entre en funcionamiento.

“Estoy más que seguro de que la Comisión de Ética verá este tema”, sostuvo.

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Asimismo, hizo un llamado a la bancada y al partido político Juntos por el Perú para que actúen de manera paralela a las investigaciones judiciales.

“Hago un llamado tanto a la bancada como al partido que acoge a este diputado para que inicien todas las labores de investigación y sanción, de ser el caso”, enfatizó.

Delegación de facultades

En otro momento, Miguel Torres se refirió al próximo pedido de delegación de facultades legislativas que presentará el Ejecutivo y señaló que espera que el proyecto sea remitido al Congreso en los próximos días.

Asimismo, expresó su confianza en que las distintas fuerzas políticas respalden el pedido, considerando el contexto de inseguridad ciudadana y la amenaza del Fenómeno El Niño.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que tengan, van a coincidir en que el momento que atravesamos exige cerrar filas para otorgar esta delegación de facultades”, indicó.