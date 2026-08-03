Presidente del Senado, Miguel Ángel Torres se pronunció sobre el caso de agresión del diputado Julián Pérez. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Presidente del Senado, Miguel Ángel Torres se pronunció sobre el caso de agresión del diputado Julián Pérez. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres, se pronunció sobre la denuncia que involucra al diputado Julián Pérez y afirmó que se trata de un delito común que debe ser investigado por el sistema de justicia en ese sentido y no como un delito de funciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: