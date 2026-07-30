La lista de Miguel Ángel Torres gana: así queda la primera Mesa Directiva del Senado. (Foto: Andina)
La lista de Miguel Ángel Torres gana: así queda la primera Mesa Directiva del Senado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres, afirmó que el Congreso evaluará la solicitud de delegación de facultades legislativas que prepara el Gobierno y expresó su confianza en que el Parlamento demuestre unidad frente a los principales desafíos que enfrenta el país.

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