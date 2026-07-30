El presidente del Senado, Miguel Torres, afirmó que el Congreso evaluará la solicitud de delegación de facultades legislativas que prepara el Gobierno y expresó su confianza en que el Parlamento demuestre unidad frente a los principales desafíos que enfrenta el país.

“Vamos a esperar con tranquilidad que el Consejo de Ministros termine de elaborar esta solicitud de delegación de facultades para poder evaluarla como corresponde”, declaró a su llegada al Legislativo.

El titular del Senado señaló que el Ejecutivo aún trabaja en los alcances de las medidas que buscará implementar mediante las facultades legislativas, por lo que consideró necesario conocer primero el contenido de la propuesta antes de iniciar su debate en el Parlamento.

“Estoy seguro de que están trabajando en los alcances de cada una de las propuestas. Esperemos que en el Congreso podamos demostrar unidad en un momento en que el Perú está atravesando una situación difícil frente a la criminalidad y, por supuesto, frente a lo que será el Fenómeno El Niño”, manifestó.

El Gobierno ha anunciado que solicitará al Congreso facultades legislativas para aprobar medidas orientadas, principalmente, a reforzar la lucha contra la delincuencia y atender otras materias consideradas prioritarias al inicio de la nueva gestión.