El presidente del Senado, Miguel Torres, se pronunció sbre el caso del diputado César Tito Rojas, exdirigente del Movadef, quien fue designado representante de Juntos por el Perú en la Comisión de Ética. (Foto: GEC)
El presidente del Senado, Miguel Torres, se pronunció sbre el caso del diputado César Tito Rojas, exdirigente del Movadef, quien fue designado representante de Juntos por el Perú en la Comisión de Ética. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró que la bancada Juntos por el Perú (JP) debería hacer una “reevaluación” en la designación del diputado César Tito Rojas (Juntos por el Perú), exdirigente del Movadef, como integrante de la Comisión de Ética.

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