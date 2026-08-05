El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró que la bancada Juntos por el Perú (JP) debería hacer una “reevaluación” en la designación del diputado César Tito Rojas (Juntos por el Perú), exdirigente del Movadef, como integrante de la Comisión de Ética.

En declaraciones a los periodistas, indicó que lo que queda desde su posición es “llamar a una reflexión” a los distintos grupos parlamentarios al momento de designar a las personas que integrarán las diversas comisiones.

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Explicó que dichas personas deben ser “intachables” y no tener ningún tipo de cuestionamiento. Si bien aclaró que es decisión de cada grupo parlamentario, pidió nombrar a otra persona adicional en el caso de Tito Rojas.

“Lo único que nos toca desde nuestra posición es llamar a una reflexión a los distintos grupos parlamentarios al momento de designar a las personas porque creo que lo que van a hacer es mostrarse como representantes de cada uno de ellos y deben ser personas intachables, personas respecto de las cuales no exista ningún tipo de cuestionamiento”, expresó.

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“Finalmente es decisión de cada grupo parlamentario. No quisiera decir que es una provocación, creo que es una representación que ha sido elegida por este grupo parlamentario. Quizás deberían hacer una reevaluación y si tienen a bien, nombrar a otra persona adicional”, agregó.

Según informó este Diario, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó el último martes 4 de agosto que la Comisión de Ética tenga entre sus integrantes al diputado César Tito Rojas, exdirigente del Movadef y de la facción radical del magisterio Conare-Sutep.

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Además, las Juntas de Portavoces de la Cámara del Senado y de Diputados también establecieron el número de integrantes que tendrá cada una de sus comisiones.