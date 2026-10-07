El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), aseguró que respetarán lo que indican las normas al evaluar, debatir y votar el pedido de facultades legislativas en la Cámara Alta. Esto, luego que los diputados llegaran a un consenso y aprobaran un texto donde se aprueban de forma limitada la iniciativa que envió el Ejecutivo.

“Lo que garantizamos es que se va a cumplir estrictamente con el reglamento, la ley y la Constitución del Perú, aquella que señala expresamente que el Senado está para aprobar, rechazar, modificar sin desnaturalizar el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados”, dijo ante la prensa este miércoles.

En la víspera, la Cámara Baja del Parlamento aprobó delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por un periodo de 90 días calendario exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno El Niño. En total, la propuesta luego de un largo debate logró 66 votos a favor.

Miguel Torres dijo que tras esta aprobación inicia una nueva etapa en el Senado y saludó que las bancadas hayan logrado un ánimo constructivo. “Hoy le toca al Senado de la República hacer el análisis que corresponde”; acotó para luego precisar que primero se evaluará en la Comisión de Constitución liderada por Carlos Mesía (Fuerza Popular).

Cuando se le pidió comentar sobre la interpretación de la palabra “desnaturalizar”, el titular del Senado dijo que corresponderá a la comisión a través del debate establecer eso. Lo que sí hizo fue pedir que haya un “principio de colaboración y de ayuda constructivo” entre las dos cámaras.

Facultades aprobadas por Cámara de Diputados

El dictamen en mayoría para otorgar facultades legislativas acotadas al Gobierno se aprobó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. De conformidad con el reglamento parlamentario, la propuesta aprobada fue enviada al Senado de la República para continuar con el procedimiento constitucional de evaluación y eventual ratificación.

El texto aprobado comprende 20 ítems distribuidos en los dos ejes autorizados. Estos son seguridad ciudadana donde se incluye la posibilidad de legislar sobre control migratorio, geolocalización, bloqueo de celulares, fiscalización de armas y explosivos, entre otros temas. En cuanto al fenómeno El Niño, se autorizó la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Indeci durante los primeros 15 días de emergencia.