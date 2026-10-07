Miguel Torres, presidente del Senado, anunció que inicia una nueva etapa tras aprobación de facultades en Diputados. (Canal N)
Miguel Torres, presidente del Senado, anunció que inicia una nueva etapa tras aprobación de facultades en Diputados. (Canal N)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), aseguró que respetarán lo que indican las normas al evaluar, debatir y votar el pedido de facultades legislativas en la Cámara Alta. Esto, luego que los diputados llegaran a un consenso y aprobaran un texto donde se aprueban de forma limitada la iniciativa que envió el Ejecutivo.

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