El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) dijo que la Comisión de Constitución ha pedido a más de ocho comisiones sus opiniones sobre el pedido de facultades legislativas que hizo el Gobierno de Keiko Fujimori. Por esto, reiteró su pedido para que este proceso concluya lo antes posible.

“Se me ha informado que la delegación de facultades enviada por el Ejecutivo llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y la Comisión de Constitución ha solicitado a más de ocho comisiones sus opiniones”, detalló ante la prensa este 4 de setiembre.

Por esto, insistió en su planteamiento para que el proceso para aprobar las facultades del Gobierno se aprueben a la brevedad. “Esperamos que la resolución de la decisión final respecto de la delegación de facultades se haga lo más pronto posible”.

Miguel Torres aseguró que el objetivo de esta celeridad es para que se atiendan los temas más urgentes de la población. El parlamentario mencionó la seguridad ciudadana, el tema del Fenómeno El Niño y la simplificación el Estado.

Miguel Torres sobre Óscar Arriola

Al ser consultado sobre la expresiones que tuvo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sobre un distanciamiento con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el titular del Senado dijo que es “preocupante” esta situación. “Lo que espera la población es que cerremos filas todas las autoridades”.

Sin embargo, cuando se le consultó si estaba a favor o en contra de la permanencia de Arriola a la cabeza de la PNP, comentó que esa es una decisión que solo compete al Ejecutivo. “Nosotros desde el Legislativo debemos enfocarnos en agilizar en el más breve plazo posible la decisión respecto a la delegación de facultades”.