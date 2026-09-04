Miguel Torres espera que el pedido de facultades sea aprobado lo antes posible en Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Miguel Torres espera que el pedido de facultades sea aprobado lo antes posible en Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) dijo que la Comisión de Constitución ha pedido a más de ocho comisiones sus opiniones sobre el pedido de facultades legislativas que hizo el Gobierno de Keiko Fujimori. Por esto, reiteró su pedido para que este proceso concluya lo antes posible.

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