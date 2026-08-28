Miguel Torres espera que no se extiendan mucho los tiempos en el debate del pedido de facultades legislativas. (Foto: Congreso)
Miguel Torres espera que no se extiendan mucho los tiempos en el debate del pedido de facultades legislativas. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), exhortó al Parlamento celeridad en la evaluación y aprobación de la delegación de facultades legislativas que presenta el Poder Ejecutivo, y que no se utilice esta oportunidad para promover agendas particulares desde grupos de oposición.

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