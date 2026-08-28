El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), exhortó al Parlamento celeridad en la evaluación y aprobación de la delegación de facultades legislativas que presenta el Poder Ejecutivo, y que no se utilice esta oportunidad para promover agendas particulares desde grupos de oposición.

“Yo rechazo toda forma de atentado contra el régimen democrático pero debo reconocer que la autocracia como régimen, el totalitarismo como régimen, la anarquía como régimen. Son enemigos naturales de la democracia y nuestro país no está ajeno a eso”, dijo a la prensa este viernes.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado rechazó que las bancadas condicionen su voto a favor de la propuesta gubernamental a cambio de prebendas o de la aprobación de normas de interés particular. Torres enfatizó que el debate parlamentario demanda madurez política de todos los grupos.

#EnVivo



Miguel Torres, presidente del Senado: "Yo debo saludar, he estado mirando promedios de tiempo y este ha sido en los últimos 25 años el menor tiempo que se ha tomado el Ejecutivo en elaborar una solicitud de delegación de facultades



Mantente informado en la WEB ►… pic.twitter.com/JPj0HLX9li — Canal N (@canalN_) August 28, 2026

Miguel Torres destacó el breve plazo que tomó la redacción del documento. El Poder Ejecutivo culminó el texto en menos de treinta días, lo que representa un periodo corto dentro de la historia parlamentaria reciente de la nación.

La propuesta legislativa ingresará primero a la Cámara de Diputados para su respectivo estudio en comisiones especiales. Posteriormente, si recibe el respaldo de los diputados, el texto pasará al Senado para la correspondiente revisión antes de su eventual publicación oficial.

El representante legislativo insistió en que el Congreso peruano mantendrá un debate constructivo y rápido. Las prioridades del país se concentran en mitigar el impacto de los desastres naturales y en dotar de herramientas legales al Ejecutivo para combatir a las bandas criminales.

Gobierno de Keiko Fujimori aprueba pedido de facultades legislativas

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que solicita al Congreso la delegación de facultades por un plazo de 120 días calendario. El primer ministro, Luis Galarreta, informó que la iniciativa reúne un total de 66 pedidos específicos que provienen de diversos sectores del Poder Ejecutivo.

La propuesta gubernamental incluye reformas urgentes en materia de seguridad ciudadana, apoyo a la micro y pequeña empresa, y simplificación administrativa. El gabinete ministerial expresó su total disposición para dialogar con los legisladores con el fin de lograr la pronta aprobación del paquete legal.