El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), cuestionó el incumplimiento de los plazos reglamentarios para dictaminar el proyecto de ley MAPE, presentado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Pidió a la Cámara de Diputados cumplir con los procedimientos establecidos.

“Tengo que levantar mi voz de protesta cuando se incumplen las normas, cuando se incumplen los reglamentos” , manifestó Torres al referirse a la demora en el pronunciamiento de la Comisión de Energía y Minas -presidida por Juntos por el Perú- encargada de evaluar la propuesta.

El senador explicó que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones tienen un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse sobre los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo con carácter de urgencia. En el caso de la iniciativa MAPE, el plazo venció el pasado 10 de noviembre.

“Imagínense, ya estamos 24 de noviembre. Es decir, han pasado 14 días incumpliendo, vulnerando el reglamento de la Cámara de Diputados. Eso no debe suceder” , señaló.

Torres cuestiona a Juntos por el Perú

El legislador también cuestionó que la comisiones encargadas de dictaminar el proyecto de ley MAPE y la propuesta de delegación de facultades estuvieran presididas por representantes de Juntos por el Perú, agrupación a la que pidió respetar los plazos establecidos.

“Yo les pido a ellos que entiendan que los proyectos de ley tienen que dictaminarse, tienen que discutirse, debatirse dentro de los plazos establecidos” , sostuvo.

Asimismo, afirmó que la demora impedirá que el Parlamento llegue a tiempo para aprobar la iniciativa del Gobierno y consideró que la Cámara de Diputados deberá responder por ello.

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Torres señaló que la propuesta del Ejecutivo fue enviada desde octubre y que las comisiones tuvieron tiempo suficiente para evaluar su contenido. También indicó que los mineros artesanales esperan una solución a través de esta iniciativa.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Senadores exhortó a los integrantes de ambas cámaras a respetar sus respectivos reglamentos y cumplir con sus responsabilidades legislativas.

“Los presidentes de las distintas cámaras estamos llamados a hacer cumplir las reglas, hacer cumplir las normas que cada una de nuestras cámaras nos exige” , concluyó.