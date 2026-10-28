El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró “fundamental” el próximo viaje de la mandataria Keiko Fujimori a El Salvador, donde se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, y dijo que se le tiene que sacar el “mayor de los provechos”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que la intención es que Fujimori Higuchi conozca las “lecciones aprendidas” por el país centroamericano en cuanto al manejo de la inseguridad ciudadana.

Si bien indicó que los escenarios de ambas naciones son distintos, Torres Morales enfatizó que se tendrán que “rescatar” dichas “lecciones aprendidas” para recuperar la seguridad en el Perú.

“Este es un viaje fundamental, tenemos que sacarle el mayor de los provechos, creo que es un acierto que la presidenta Keiko Fujimori vaya allá para poder rescatar las mejores lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia, la inseguridad en su país”, expresó.

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“No son escenarios exactos, por supuesto que no, sin embargo, creo que deben haber lecciones aprendidas que vamos a tener que rescatar, enhorabuena, para recuperar la seguridad en nuestro país, seguramente que sí”, agregó.

Como se recuerda, la presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador desde este miércoles 28 al sábado 31 de octubre, donde tiene previsto reunirse con el mandatario Nayib Bukele.

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Tal como adelantó El Comercio, tiene previsto conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de ese gobierno.

De otro lado, Miguel Torres negó fricciones con la Cámara de Diputados, luego de aprobarse en el pleno del Senado la delegación de facultades, y dijo que tiene una “muy buena relación” con su presidente, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno).

“En un Congreso bicameral es normal, es natural, que exista algún tipo de discusiones respecto a los procedimientos que se tienen que seguir. Yo, en realidad, no he sentido mayor fricción con el presidente Reto, con quien tengo una muy buena relación”, manifestó.

“En todo caso, animo siempre a la comunicación, a ese entendimiento al que los políticos tenemos que entregar para sacar las cosas adelante”, sentenció.