El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, se refirió al viaje de la mandataria Keiko Fujimori a El Salvador. (Foto: Congreso)
El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, se refirió al viaje de la mandataria Keiko Fujimori a El Salvador. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró “fundamental” el próximo viaje de la mandataria Keiko Fujimori a El Salvador, donde se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, y dijo que se le tiene que sacar el “mayor de los provechos”.

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