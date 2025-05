-¿Cómo evalúa Fuerza Popular el ingreso de Eduardo Arana a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)?

Se entiende que un gobierno que está prácticamente de salida, a meses de terminar haga uso de alguien que está dentro de su propio equipo. Sin embargo, eso no quita que uno siempre hubiese querido ver a un premier que venga de afuera [del Ejecutivo], que tenga la capacidad de irradiar mayor tranquilidad y estabilidad hacia lo que resta de este gobierno.

-La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, lo calificó como “una buena carta” y refirió que tiene capacidad para concertar. ¿El fujimorismo dará el voto de confianza?

El decirte ahorita que se va a dar el voto de confianza sería imposible, porque el fujimorismo se ha caracterizado por escuchar la presentación del primer ministro y tomar luego una decisión, tras saber lo que está proponiendo. Nosotros queremos escuchar a un premier que tenga claro que se necesita continuar con la inversión privada, que se requiere una agenda cuya máxima preocupación sea [combatir la] inseguridad y que entienda la población necesita empatía. Si nosotros vemos a un primer ministro que bajo esos términos llega al Congreso, estoy seguro de que la bancada, respaldada por el partido, daría la confianza.

Pero, si, por el contrario, vemos a un premier que viene y que pinta una situación irreal a la que estamos viendo, estoy seguro de que no habría duda en rechazar la confianza.

-Arana, como ministro de Justicia y DD.HH., no se opuso a la restitución del indulto a Fujimori y tampoco puso obstáculos a su salida del penal de Barbadillo en diciembre de 2023. ¿Es cierto que desde su agrupación se respaldó su nombramiento?

Fuerza Popular no coloca ministros, menos a un primer ministro. Si tú, a través de lo que me has comentado, sugieres que le estamos agradecidos o que estamos aplaudiendo la designación de un ministro, porque liberaron a nuestro líder fundador, es totalmente alejado de la realidad. Lo único que te podría decir sobre la actuación de Arana [sobre la restitución del indulto], es que no esperaba que actúe de manera distinta, porque eso es lo que correspondía conforme a ley.

-¿Y tienen expectativas, miran con buenos ojos la designación de Arana?

No es una cuestión de personas, sino de qué vaya a plantear el señor Arana. Lo que quiero es escuchar sus propuestas, saber si va a promocionar la inversión privada, si va a combatir frontalmente la inseguridad y si va a tener empatía con los problemas que tiene la población.

Miguel Torres, excongresista y subsecretario de Fuerza Popular, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Fernando Sangama / Fernando Sangama

-Adrianzén renunció ante una inminente censura por la matanza en Pataz, pero también por el desborde de la criminalidad organizada. ¿Puede el nuevo primer ministro mejorar el desempeño del gobierno de Boluarte en estos puntos?

Espero, sinceramente, que así sea, porque si no el resultado va a ser terrible. Yo le pediría al nuevo primer ministro que tome nota de las recomendaciones que nosotros, como Fuerza Popular, le hemos señalado en más de una oportunidad para afrontar la inseguridad ciudadana. Desde octubre, nosotros hemos sugeridos seis medidas, entre ellas que se convoquen a las Fuerzas Armadas, que se le dé el liderazgo, que se capacite a un grupo de militares para atender esta necesidad.

Lo que normalmente escucho es que “no, las Fuerzas Armadas no deben ingresar, porque no están capacitadas para tal o cual”, si hubiéramos empezado a capacitar desde el primer día que nos dijeron eso, ya no tendríamos ese inconveniente. No sé qué es lo que estamos esperamos. Por eso es que nosotros planteamos, en su momento, la interpelación del ministro de Defensa. No entiendo, cómo la presidenta lo ha mantenido.

-¿Van a insistir con la interpelación al ministro Astudillo?

Es algo que todavía no hemos discutido y que seguramente esperamos prudentemente a la presentación del Gabinete para saber si es que han reaccionado o no respecto de este tema.

-¿La amenaza del cierre del Congreso pesó en la salida de Adrianzén? ¿Cómo lo tomó el fujimorismo?

No, eso para nosotros ha sido un hecho anecdótico, esa declaración tan poco feliz. Lo que ha generado la salida del premier es lo que nosotros hemos señalado [en el comunicado] y es que el gobierno ha sido incapaz de hacerse cargo de los hechos tan graves, como la masacre en Pataz.

-¿Por qué cree que se dio la salida de Salardi del MEF? Existen versiones que se ofreció su cabeza para intentar salvar a Adrianzén y también por su negativa a inyectar más dinero a Petro-Perú.

Esa es una pregunta que definitivamente la tiene que responder el gobierno, ahora lo deberá hacer el nuevo primer ministro. Nosotros también nos quedamos sorprendidos con la salida de Salardi, esperamos que más allá de las personas, las políticas que vayan a continuar o que vayan a seguirse desde el MEF, sigan en la senda que dejó el anterior ministro.

-¿Es una mala señal para los inversionistas el cambio en el MEF?

No, no lo pondría así de dramático. Algo que podría generar mayor inestabilidad es si el nuevo ministro de Economía y Finanzas tiene una línea distinta a la que se ha estado llevando a cabo en los últimos tiempos.

-¿Cree que Pérez Reyes cederá a las presiones tanto de Palacio de Gobierno, como de diferentes sectores del Congreso?

Yo espero que el nuevo ministro de Economía y Finanzas tenga claro que tiene que promover la inversión, que debe cuidar la caja fiscal, pero que también tiene que ser empático con las necesidades de la población.

-A diferencia del año pasado, donde Fuerza Popular votó en contra de la censura a Julio Demartini, ex titular del MIDIS, en el 2025 el fujimorismo marcó a favor de la destitución a Juan José Santiváñez y gatilló la renuncia de Gustavo Adrianzén. ¿Existe un alejamiento del gobierno de Boluarte ante la proximidad de las elecciones generales?

Lo que muchos están tratando de endilgarnos es una especie de oportunismo. Yo les invitaría a reflexionar y a revisar, nosotros no hemos esperamos los últimos meses, como están haciendo algunos partidos, para poder marcar distancia con un gobierno que nosotros no llevamos al poder. Creo que se han olvidado el ministro del Interior Santiváñez no fue el primero que el fujimorismo censuró, sino también a Vicente Romero [en noviembre de 2023].

Entonces, no es una cuestión de que ahorita nos estamos acomodando. La posición de Fuerza Popular ha sido clara. Nosotros hemos tenido que asumir la responsabilidad de sostener al Estado, no al gobierno, hay otros partidos que sostienen al gobierno. A nosotros nos toca sostener al Estado, lastimosamente con un gobierno que nos lo dio la izquierda y los irresponsables de la izquierda se largaron y nos dejaron con el problema.

-¿Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia?

No lo sé. Como fujimorista me gustaría ver a nuestra lideresa participar en las elecciones, porque estamos convencidos de que es la persona que más conoce a nuestro país, a nuestra gente y sus necesidades y que cuenta con un verdadero partido político, algo que en la actualidad escasea muchísimo en nuestra democracia.

-¿Es ella la candidata natural o no existe otra figura presidenciable al interior de Fuerza Popular?

Es la candidata natural, sí, porque es la lideresa del partido. ¿Existen otras alternativas dentro de Fuerza Popular? Por supuesto que los hay.

-¿Quiénes?

No te lo podría decir en este momento. Hoy por hoy me voy a centrar en pensar que Keiko Fujimori va a terminar animándose a participar de una nueva contienda electoral.

-En agosto vence el plazo para presentar la inscripción de las alianzas electorales. Fuerza Popular ha ido en solitario desde el 2011. ¿Esta vez buscarán formar una coalición?

Nunca se cierra la posibilidad. El partido está abierto a poder congregar la mayor cantidad de voluntades para poder hacer frente a una situación que es difícil para nuestro país. Desde hace muchísimos años estamos enfrentando una inestabilidad altísima.

-¿Y han tenido conversaciones concretas con otros partidos?

Ha habido reuniones no oficiales, en la cuales hemos podido intercambiar ideas. Sin embargo, nada que podamos llevar formalmente a la opinión pública, lastimosamente.

-Como posibles candidatos en la derecha están, además, de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Phillip Butters (Avanza País), Hernando de Soto (Progresemos) y Carlos Neuhaus (PPC), entre otros. ¿Qué peligros puede traer, a su entender, la fragmentación del voto?

No sé si es una fragmentación, porque para serte sincero yo veo [ahí] algunas candidaturas radicales. Entonces, no terminan de coincidir con una visión integral de la derecha. Creo que poco a poco, conforme se va a acercando las fechas [de las elecciones], los ciudadanos van a poder distinguir las distintas alternativas, los distintos planteamientos que se presentan.

-Los partidos que le mencione se disputan casi la misma base electoral...

Tenemos una visión distinta, yo la verdad es que identifico y siempre he identificado al fujimorismo no con una derecha extrema, no con una derecha radical, sino bastante más cercano a un centro derecha. Hasta otras personas [fuera del partido], como Carlos Meléndez, nos ha identificado en ese espectro. ¿Eso quiere decir que solo aspiramos a ese nicho? No, evidentemente el partido tiene que buscar el respaldo de la mayor cantidad de ciudadanos.

-Fuerza Popular ha respaldado, en el Congreso, la aprobación de leyes polémicas, entre ellas la ampliación del Reinfo y los cambios a la ley de crimen organizado, que, según los gremios empresariales debilitó esta figura. Y, ha sostenido a Boluarte. ¿No temen cargar con los pasivos del Parlamento y de este gobierno?

Yo estoy un poco confundido. Primero escucho que nos decían el fujicerronismo, luego el fujicaviarismo y luego hablan de un fujidinismo. ¿Cómo nos pueden definir como tal? Yo pediría a quienes hacen esas evaluaciones que se pongan de acuerdo. Nosotros no llevamos a la señora Dina Boluarte en la plancha presidencial. Nosotros fuimos los últimos en querer una situación como la que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta era complemente diferente. Más bien los que tienen que responder son aquellos que de manera irresponsable llevaron al poder a Pedro Castillo y compañía.

Y en el 2023, nosotros propusimos una salida, que era el adelanto de elecciones y estuvimos solos. Y no solo nos sorprendió la poca empatía de un sector de la izquierda, sino también de la propia derecha. Si no recuerdo mal, Renovación Popular estuvo en contra del adelanto de elecciones y hoy dúa los veo a ellos súper críticos.

-¿Y cuál es su respuesta sobre los pasivos no solo del gobierno, sino del Congreso, donde Fuerza Popular tiene un sitio en la Mesa Directiva?

Cuando uno hace política tiene la responsabilidad de cargar con activos y pasivos. Tú hablas de pasivos, pero yo puedo mencionar los activos: el retorno de la bicameralidad, haber logrado una nueva ley general de contrataciones con el Estado, y otros. Creo que estos son hechos que se deben poner en relevancia.

Y, por supuesto, la política conlleva riesgos. Y sí, esperamos que en su momento la población nos evalúe, pero por la responsabilidad de nuestros actos y por la de actos de terceros. A mí me indigna que vengan a cargarnos responsabilidades ajenas. El partido no tiene ningún problema en responder por errores que se cometen cuando estos son de nosotros, pero no cuando responden a terceros.

-¿Era necesario el viaje de la presidenta Boluarte al Vaticano para la entronización del papa León XIV?

Creo que sí, somos un pueblo católico. Es un hecho trascendental el que tengamos un Papa que haya adoptado nuestra nacionalidad y que sea una persona que conozca la realidad de nuestro país. Si el Papa tuvo el gesto tan grande de mencionarnos en sus primeras palabras, la verdad es que no entiendo cómo podríamos habernos negado a quien en realidad representa al país, vaya a una ceremonia tan importante. No le hemos dado la autorización a una persona, sino a quien [según la Constitución] representa al Estado.

-En un contexto, donde tiene solo 4% de aprobación, al menos siete investigaciones fiscales y donde los crímenes han aumentado, la presidenta Boluarte tiene la intención de aumentar su sueldo en 125%. Que este pase de S/16 mil a casi S/36 mil. ¿Es el momento? ¿Es otra muestra de frivolidad?

¿Llama la atención la oportunidad? Sí. Es uno de los temas que es ingrato de toca. Creo que ella [Boluarte] debió optar por una solución más adecuada. Por ejemplo, establecer una corrección en el sueldo de quien ejerce la presidencia de la República hacia futuro y no en el presente. Esta hubiera sido la manera de corregir un error del pasado, esta medida populista de reducir el sueldo del presidente. El presidente debe ganar bien.

-Podemos Perú exhortó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso a dejar de lado sus diferencias “y llegar a consensos para establecer un gobierno transitorio”. ¿Cabe la vacancia en la actual coyuntura para Fuerza Popular?

La vacancia si es que se cumple con alguno de los supuestos establecidos en la Constitución, no por capricho, no por cálculo político, no porque estemos calentando para las elecciones generales. La vacancia cabe cuando se cumple con alguno de los supuestos específicos de la Constitución y eso e algo que tenemos que aprender, no tenemos que manosear las herramientas que nos han generado mucha inestabilidad en los últimos años.

-¿Fuerza Popular le cierra la puerta a una vacancia presidencial?

Yo espero que no se dé. Quiero decir que espero que [la presidenta] no incurra en ninguno de los supuestos establecidos en la Constitución.

-¿Entonces, el fujimorismo no lo descarta?

Reitero, la vacancia existe, los supuestos establecidos en la Constitución existen, si es que se presentase alguna situación que calce con esas disposiciones, Fuerza Popular estoy seguro sabrá tomar la decisión adecuada.