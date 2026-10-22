El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) criticó a las bancadas de oposición que votaron en contra o abstención de otorgar 27 puntos de facultades legislativas ampliadas en el pleno. Específicamente mencionó a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y de Jorge Nieto Montesinos del Partido del Buen Gobierno.

En entrevista a RPP, comentó que en la Cámara de Diputados hubo un “obstruccionismo muy fuerte”. Esto se vio en el hecho que solo se habían aprobado 20 puntos de 66, y que se tomaron 40 días en lugar de 15.

“Parece que los líderes políticos todavía están con resaca de elecciones o con pensamiento de elecciones del 2031. Creo que le están haciendo traición a nuestro país. El señor Sánchez que no pasa la resaca, no logra superar esta etapa y eso es malo, y al señor Nieto parece que está enfocado, obsesionado con el 2031 y a al gente poco le interesa las peleas entre políticos”, aseveró este jueves.

Torres insistió en que tiene “sentimientos encontrados” tras a aprobación de facultades legislativas. En primer lugar, saludó a los senadores que aprobaron los 27 puntos, específicamente a los miembros de Obras y Partido del Buen Gobierno.

“Tengo que ser sincero, también estoy apenado porque siento que el Congreso ha fallado, no pudo rescatar a los emprendedores, a los jóvenes, no pudo rescatar al ciudadano que está harto de un Estado paquidérmico”, acotó.

Miguel Torres niega desnaturalización de facultades de diputados

Miguel Torres también respondió a los cuestionamientos contra el Senado y negó que hayan desnaturalizado lo que aprobaron en Diputados. “Cómo puede haber dictadura congresal cuando se cumplen plazos (...) cuando ayer hemos visto que se extendieron los puentes”.

El senador oficialista destacó el diálogo que logró que senadores de Obras y del buen Gobierno crucen los puentes. Al respecto, aseguró que Fuerza Popular respetó los límites entre las dos cámaras.

Finalmente, reconoció que hay otros caminos para que el Ejecutivo apruebe las medidas no incluidas en los 27 puntos de facultades legislativas. “Cuánto vamos a demorar en estos proyectos de ley con carácter de urgencia, donde deberían ser atendidos en 15 días pero tomaron 40. Lo que vemos que se va a producir es lo que he denominado como anemia legislativa donde no vamos a poder avanzar porque se detienen las cosas en diputados”.