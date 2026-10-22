Miguel Torres lamentó que la Comisión de Constitución no haya podido lograr todos los puntos de facultades legislativas. (Foto: Congreso)
Miguel Torres lamentó que la Comisión de Constitución no haya podido lograr todos los puntos de facultades legislativas. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) criticó a las bancadas de oposición que votaron en contra o abstención de otorgar 27 puntos de facultades legislativas ampliadas en el pleno. Específicamente mencionó a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y de Jorge Nieto Montesinos del Partido del Buen Gobierno.

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