El senador Miguel Torres (Fuerza Popular) afirmó que dicha cámara no ha regresado para repetir una etapa anterior de nuestra historia, sino para asumir una nueva responsabilidad en los distintos desafíos que afronta nuestro país.

Durante su discurso tras su elección como presidente del Senado, Torres Morales señaló que asume el cargo “con la convicción que ninguna autoridad encuentra su verdadera en el poder que ejerce, sino en el servicio que presta”.

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Asimismo, remarcó que el Senado retorna no para mirar al pasado con nostalgia, sino para ayudar a construir el futuro “con responsabilidad”.

“No regresamos para repetir una etapa anterior de nuestra historia. Asumimos una nueva responsabilidad, porque el Perú de hoy enfrenta desafíos distintos y necesita instituciones capaces de responder con mayor serenidad, mejor calidad legislativa y profundo sentido de Estado”, expresó.

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“Hay responsabilidades que se reciben como un honor y hay responsabilidades que, además, se reciben como un deber e implican una responsabilidad. Hoy asumo ello con profunda gratitud y con la convicción que ninguna autoridad encuentra su verdadera en el poder que ejerce, sino en el servicio que presta”, agregó.

En su intervención, refirió que no bastará con invocar al diálogo en el nuevo Congreso bicameral y que jamás se debe permitir que las diferencias políticas “se conviertan en enemistades que paralicen el país”.

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“No bastará con exigir transparencia, debemos practicarla. No bastará con exigir respeto a la ley, debemos ser los primeros en cumplirla. No bastará con invocar al diálogo, debemos ejercerlo incluso cuando sea difícil”, manifestó.

“La ciudadanía espera de nosotros algo más que buenos discursos, espera ejemplos. Nuestros debates podrán ser intensos y nuestras ideas seguirán siendo distintas, eso es propio de una democracia, pero jamás debemos permitir que las diferencias se conviertan en enemistades que paralicen el país”, añadió.

Insiste en el diálogo

Posteriormente, en una breve declaración de prensa, donde no se respondió preguntas de la prensa, Torres insistió en que su gestión priorizará el diálogo y encontrar “puntos de coincidencia” que permitan sacar al Perú adelante.

“Somos conscientes de que el resultado ha mostrado una diferencia ínfima y eso no hace más que comprometernos a que trabajemos con mucha prudencia, pero sobre todo que apostemos por el diálogo, por tender puentes, por escuchar, por identificar aquellos puntos de coincidencia que nos permitan sacar al Perú adelante”, subrayó.

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“Agradezco y felicito a los señores vicepresidentes que han sido elegidos de manera conjunta y junto a ellos renovamos este compromiso de servicio a la nación. Lo dijimos hace unos minutos: el poder se ejerce para servir a los peruanos y ese es el compromiso que tendrán de nuestra parte”, sentenció.

Como se recuerda, Miguel Torres, de Fuerza Popular, fue elegido este domingo 26 de julio como presidente del Senado para el período 2026-2027.

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La votación que obtuvo la fórmula, liderada por el fujimorista, fue de 30 a favor. La otra fórmula, encabezada por Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), obtuvo 29 adhesiones. Hubo un voto viciado, que tenía una marca en la lista 1 y en la lista 2.