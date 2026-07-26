Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y luego brindó una conferencia de prensa. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y luego brindó una conferencia de prensa. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El senador Miguel Torres (Fuerza Popular) afirmó que dicha cámara no ha regresado para repetir una etapa anterior de nuestra historia, sino para asumir una nueva responsabilidad en los distintos desafíos que afronta nuestro país.

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