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A Milagros Jáuregui se le atribuía exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales y otros. (Foto: Congreso)
A Milagros Jáuregui se le atribuía exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales y otros. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética del Parlamento archivó este lunes 11 de mayo las denuncias presentadas contra los congresistas Álex Paredes (Somos Perú) y Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular).

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