La Comisión de Ética del Parlamento archivó este lunes 11 de mayo las denuncias presentadas contra los congresistas Álex Paredes (Somos Perú) y Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular).

Con 11 votos a favor (unanimidad) se aprobó el informe que recomendaba el rechazo de plano del Expediente N.º 258-2025-2026/CEP-CR en la denuncia de parte contra Paredes Gonzales.

Al legislador se le denunció por, supuestamente, no contar con las credenciales correspondientes para ocupar un cargo directivo en una institución educativa.

En la segunda denuncia, recaída en el Expediente N.° 260-2025-2026/CEP-CR a Álex Paredes se le atribuía haber recibido a una representante de un colegio profesional, en una ceremonia pública en el Parlamento, sin que esta contara con la acreditación del caso.

Asimismo, con seis votos a favor dos en contra y dos abstenciones, el grupo de trabajo aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia contra Jáuregui de Aguayo por presunta exposición pública de menores de edad en situación vulnerable.

La Comisión de Ética también dio por concluida la etapa de audiencia recaída en el expediente abierto contra la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados) por amenazar a una periodista de Willax TV.

Con ello quedó expedito el camino para la elaboración del informe final sobre la denuncia contra Alcarraz Agüero.

Los hechos se remontan a inicios de octubre del 2025, cuando la legisladora, al ser increpada por una periodista sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, respondió con amenazas a una reportera.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, dijo para luego, en lugar de retractarse, solo agravar sus amenazas.

“Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO