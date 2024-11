Leonel Falcón Guerra, militante del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), fue captado conversando por WhatsApp con Vladimir Cerrón durante una visita al Congreso.

Ante esta información, evitó confirmar si efectivamente mantiene contacto con el prófugo de la justicia, alegando que tiene derecho a la privacidad y a mantener en secreto sus fuentes.

“Yo como periodista y abogado tengo derecho a reservar las fuentes. Yo coordino hasta con Dina Boluarte, ¿por qué no se preocupan en revelar que coordino con Dina Boluarte supuestamente?”, respondió en declaraciones a RPP este jueves.

A pesar de que se le reiteraron las preguntas de manera cordial, Falcón replicó de manera defensiva para no tener que responder las consultas. “Tengo derecho a guardar la reserva de la fuente. Ustedes no son Dircote o el FBI. Están mal acostumbrados a actuar”, aseveró tratando de desviar la atención y minimizar la posibilidad que mantenga conversaciones con un prófugo de la justicia.

Leonel Falcón conversando con Vladimir Cerrón por celular. (RPP)

Falcón acudió el 8 de noviembre al Congreso y, según el portal web, fue el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre), presidente de la Comisión de Educación, quien le permitió el ingreso como invitado.

Fue ahí que una fotografía difundida por RPP muestra cómo conversaba por WhatsApp con un contacto identificado como “V CERRON PL”. En el diálogo, Leonel Falcón le dice a su interlocutor sobre votos de varios legisladores como Guido Bellido, Roberto Sánchez, José Balcázar y Esdras Medina.

Pese a estos indicios y registros oficiales, el abogado dijo que no fue invitado por congresistas o bancadas, sino por trabajadores de la Universidad de Huacho que lo contactaron para que brinde sus servicios profesionales y que fue por error que se consignó su ingreso a nombre de Segundo Montalvo.

“A Montalvo ni lo conozco. Ese día lo conocí de manera personal. Aclaro que el congresista Montalvo no tiene nada que ver con este tema”, señaló. “Lo demás corresponde a mi esfera privada. No puedo revelar públicamente secretos profesionales”, insistió para no dar más detalles de su visita al Parlamento o de su conversación con Cerrón Rojas.

Falcón Guerra, en otro momento, defendió su militancia en el partido ANTAURO e incluso expresó su respaldo a una posible candidatura del etnocacerista Antauro Humala.

“Tenemos derecho a afiliarnos a cualquier organización política. Eso no es pecado, eso no es delito”, justificó sobre su situación partidaria. “Yo me he afiliado el 12 de julio, soy militante de base, he sido convocado a militar y coincido con el programa y creo que Antauro Humala fácilmente va a pasar a segunda vuelta y puede ser el próximo presidente del Perú”, indicó.

Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del 2023, cuando recibió una condena en segunda instancia de tres años y medio de presión efectiva por el caso “Aeródromo Wanka”.

Adicionalmente, tiene órdenes de prisión preventiva por otros juicios en los cuales no ha cumplido con sus reglas de conducta por estar en la clandestinidad.