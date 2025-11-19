Comisión de Energía y Minas amplía el Reinfo hasta el 2027: ¿Qué bancadas respaldaron la medida?

Los intereses de los mineros informales e ilegales terminaron imponiéndose en el Congreso el último martes 18. La Comisión de Energía y Minas aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027, pese a las reiteradas advertencias de gremios empresariales y especialistas, quienes alertaron que una nueva prórroga no solo perpetuará la informalidad, sino que además facilitará actividades ilícitas y agravará los impactos ambientales y sociales ya existentes.

La comisión dio luz verde a un texto “con cargo a redacción”; es decir, un dictamen que sufrirá cambios. Ese documento recogerá aportes de la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), vinculado a otra de las principales demandas de los mineros informales e ilegales: la reincorporación de más de 50 mil registros previamente excluidos del Reinfo.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Juárez planteó establecer restricciones para los operadores que cuenten con sentencias condenatorias firmes por minería ilegal, trata de personas o que desarrollen actividades en zonas prohibidas.

El dictamen “con cargo a redacción” fue aprobado con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención, luego de casi dos horas de debate.

El respaldo provino de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, la Bancada Socialista, Podemos Perú y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial .

Los únicos votos en contra correspondieron a representantes de Avanza País, Acción Popular y el Bloque Democrático Popular.

La sesión ocurrió mientras, a pocos metros del Congreso, grupos de mineros informales bloquearon la avenida Abancay como medida de presión para lograr que sus pedidos fueran atendidos.

En junio de este año, el gobierno de Dina Boluarte había ampliado el plazo de vigencia del Reinfo hasta diciembre próximo. Esa decisión se sumó a una larga serie de extensiones acumuladas desde la creación del régimen en el 2016, durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se presentó como una herramienta destinada a lograr la formalización de los mineros informales.

Posturas

Durante el debate, la congresista Juárez se mostró a favor de la ampliación del Reinfo al señalar que “no podemos dejar sin este instrumento a miles de personas”. También aseguró que Fuerza Popular se oponía a reincorporar los más de 50 mil registros ya excluidos. Sin embargo, terminó votando a favor del dictamen que contempla esa opción, con restricciones.

Consultada por El Comercio, Juárez precisó que el texto final no incluirá de manera categórica la reincorporación de todos los registros excluidos.

En paralelo, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) manifestó durante la sesión que estaba en contra de extender el Reinfo porque, según dijo, la medida “no solucionará nada”. Pese a ello, votó a favor del dictamen.

Tras la sesión, elaboró un oficio dirigido al presidente de la comisión, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), para rectificar su voto. En el documento afirmó que su verdadera posición es contraria a la ampliación.

En tanto, la vicepresidenta de la comisión, la congresista Diana Gonzales (Avanza País) se opuso al dictamen. Denunció que certificados de registro minero se venden o alquilan mediante redes sociales, una práctica que evidencia el descontrol del sistema.

Horas antes de la sesión, los mineros bloquearon un carril de la avenida Abancay, frente al edificio del Congreso donde se ubica la oficina de la congresista. Desde un camión en el que se desplazaban, lanzaron arengas en su contra. La legisladora necesitó resguardo policial para salir del lugar.

Fuentes de El Comercio señalaron que no se trata de un hecho aislado: en octubre, también se apostaron frente al mismo edificio para gritar consignas contra Gonzales.

Durante el debate, el legislador Guido Bellido (Podemos Perú), uno de los impulsores más persistentes de la prórroga del Reinfo, cuestionó el rol del Ejecutivo en el proceso de formalización minera.

“El hecho de devolver la rectoría al Ministerio de Energía y Minas es ir en contra de la descentralización que se da en nuestro país. La rectoría debe volver a los gobiernos regionales”, sostuvo ante la comisión.

Acceso directo

La presión de los mineros informales no se limitó a las calles aledañas al Congreso. Según el registro oficial de visitas, la ciudadana Susan León Jaime — la tiktoker de los mineros informales— ingresó al Parlamento por invitación del congresista Guido Bellido.

Desde mayo, León ha difundido más de un centenar de videos en sus plataformas digitales en defensa de los mineros informales y en respaldo a sus demandas. El registro parlamentario confirma que Bellido facilitó su acceso el día del debate.

Cuestionamientos

El abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, advirtió que incluso cuando el dictamen reciba ajustes en su versión final, “en la práctica, van a regresar los 50 mil excluidos”.

“Van a seguir operando en la impunidad y no les pasará absolutamente nada”, lamentó Ipenza en diálogo con El Comercio. Y destacó que la prórroga prolonga un esquema que carece de mecanismos efectivos de fiscalización.

Por su parte, el especialista en temas mineros Iván Arenas calificó la intención de reincorporar registros excluidos como abiertamente inconstitucional. Recordó que los operadores retirados del Reinfo ya agotaron todas las etapas administrativas previstas.

“Es increíble que haya congresistas que sigan repitiendo que hay un proceso de exclusión. Eso es mentira. Ya no hay proceso porque esos Reinfos ya fueron suspendidos. Ya terminaron sus procesos”, dijo en diálogo con El Comercio.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, señaló que la decisión de la comisión representa “un retroceso para el proceso de formalización”.

Torreblanca añadió, en diálogo con RPP, que extender la vigencia del Reinfo “fomenta la ilegalidad”.