El ministro del Interior, Carlos Malaver, será interpelado por el Congreso de la República este jueves 11 de setiembre, desde las 10:00 a.m. El titular del sector deberá responder un pliego de 22 preguntas.
Malaver es cuestionado por el desempeño en el cargo, por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Wilson Soto sobre interpelación a ministro del Interior: “Se ha censurado a Santiváñez y no ha cambiado nada”
Entre las 22 interrogantes, los legisladores plantean preguntas como: “¿Qué resultados concretos ha logrado su gestión con estas medidas excepcionales (como los estados de emergencia y el Plan Perú Seguro) para reducir la delincuencia?”.
Asimismo, se le pedirá aclarar su reciente declaración en la que sostuvo que “muchos homicidios ocurren por enfrentamientos entre bandas rivales y que en ciertos casos se pierden vidas mal llevadas”.
LEE MÁS: Policía se escudó en Fiestas Patrias: La historia detrás de la suspensión de los operativos contra la minería ilegal
Los impulsores de la interpelación también exigen que el ministro explique si considera aceptable que los delincuentes se eliminen entre sí como una forma de reducir el crimen, y cómo piensa evitar que ciudadanos inocentes resulten víctimas colaterales en dichos enfrentamientos.
La moción de orden del día N° 18723 fue impulsada por parlamentarios de las bancadas Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, la Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y varios no agrupados.
LEE MÁS: Ministro del Interior: “La Corte IDH no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer”
Cabe indicar que el pleno del Parlamento Nacional también sesionará este miércoles 10 de setiembre desde las 3:00 p.m., donde verá diversos proyectos de ley aprobados por las comisiones respectivas.
En la agenda figura un pedido del congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) para que se conforme una comisión investigadora sobre la muerte del expresidente Alan García, hecho ocurrido en el 2019.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Advierten que peritaje complica situación de Santiváñez: ¿qué consecuencias tendrá y qué escenarios se presentan?
- Vicepresidenta de la JNJ pide suspender a Delia Espinoza por seis meses: ¿qué acusaciones enfrenta la fiscal de la Nación?
- Gino Ríos se mantiene como presidente de la JNJ por voto mayoritario de su pleno
- El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios
- Juan José Santiváñez ante Naciones Unidas: “Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”
Contenido sugerido
Contenido GEC