El ministro del Interior, Carlos Malaver, será interpelado por el Congreso de la República este jueves 11 de setiembre, desde las 10:00 a.m. El titular del sector deberá responder un pliego de 22 preguntas.

Malaver es cuestionado por el desempeño en el cargo, por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

Entre las 22 interrogantes, los legisladores plantean preguntas como: “¿Qué resultados concretos ha logrado su gestión con estas medidas excepcionales (como los estados de emergencia y el Plan Perú Seguro) para reducir la delincuencia?”.

Asimismo, se le pedirá aclarar su reciente declaración en la que sostuvo que “muchos homicidios ocurren por enfrentamientos entre bandas rivales y que en ciertos casos se pierden vidas mal llevadas”.

Los impulsores de la interpelación también exigen que el ministro explique si considera aceptable que los delincuentes se eliminen entre sí como una forma de reducir el crimen, y cómo piensa evitar que ciudadanos inocentes resulten víctimas colaterales en dichos enfrentamientos.

La moción de orden del día N° 18723 fue impulsada por parlamentarios de las bancadas Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, la Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y varios no agrupados.

Cabe indicar que el pleno del Parlamento Nacional también sesionará este miércoles 10 de setiembre desde las 3:00 p.m., donde verá diversos proyectos de ley aprobados por las comisiones respectivas.

En la agenda figura un pedido del congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) para que se conforme una comisión investigadora sobre la muerte del expresidente Alan García, hecho ocurrido en el 2019.