El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, evitó pronunciarse a favor o en contra de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso para que se mantenga vigente hasta el 2027, pese a las críticas por abrir las puertas a la ilegalidad.

“Es la comisión la que ha determinado su pase al pleno y nosotros estamos a la espera de lo que diga el pleno”, respondió el ministro ante la prensa este miércoles.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Bravo, pese a la insistencia de los periodistas, evitó dar una respuesta clara sobre la postura del Gobierno acerca de la ampliación del Reinfo y se limitó a responsabilizar al Congreso.

#EnVivo



Luis Bravo, ministro de Energía y Minas: Estamos a la espera de la decisión del Pleno del Congreso respecto al REINFO



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/nCsWtcw3qo — Canal N (@canalN_) November 19, 2025

“Somos muy respetuosos de lo que diga el Legislativo. Estamos a la espera de las acciones que se desprendan del pleno para evaluar las acciones necesarias”, reiteró.

Luis Bravo fue enfático en comentar que los 50 mil mineros que fueron eliminados del Reinfo durante el gobierno de Dina Boluarte tenían indicios suficientes para que fueran apartados del proceso.

“Los 50 mil que han sido excluidos por razones obvias y que se han demostrado, estos necesitan analizarse uno a uno porque es un trabajo serio que se tiene que hacer para poder incluir si es que se necesita hacer una evaluación si están pidiendo una inclusión. Eso se tiene que trabajar de manera seria y adecuada. No es un trabajo de montón y de golpe”, aseveró.

Cabe recordar que el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas incluye, además de la ampliación de la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027, la posibilidad que los 50 mil mineros excluidos puedan ser reconsiderados en el proceso de formalización.