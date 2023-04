El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el proyecto que ha presentado el Gobierno y que busca acelerar el proceso político de extradición de ciudadanos que se encuentran en el extranjero.

La iniciativa del Ejecutivo plantea que la etapa política del trámite de una extradición, luego que es aprobada por el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, sea aprobada a nivel de los ministerio de Justicia y de la Cancillería y ya no en el Consejo de Ministros.

Esto busca simplificar las etapas de extradición y de traslado solo sean refrendados por los ministerios, los cuales se encargarán de canalizar el caso ante las autoridades extranjeras.

“Si el caso tiene una connotación particular, digamos que es algo complejo o que genera un nivel de relevancia política muy particular, podríamos por decisión de quien ejerce la Presidencia de la República, solicitar que sea el Consejo de Ministros y no los dos ministerios el que conceda la extradición y el traslado”, manifestó el ministro.

Según explicó, esto puede ocurrir en casos especiales porque la persona a cargo de la Presidencia de la República es quien dirige las políticas de relaciones exteriores.

José Tello advirtió que hay una sobrecarga de resoluciones que deben ser evaluadas en cada sesión del Consejo de Ministros que suele llevarse a cabo todos los miércoles de cada semana. Retirar de su agenda los pedidos de extradición sería beneficioso para estas reuniones, aseveró.

Esto, tras poner como ejemplo que hay un promedio de más de 160 resoluciones que se ponen en agenda en los consejos, lo que limita el tiempo que el Ejecutivo destina a debatir cada tema.

La Comisión de Constitución, luego de la exposición del ministro de Justicia, indicó que seguirá debatiendo este tema en una fecha posterior.