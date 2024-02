El documento, que consta de 17 preguntas, ha sido suscrito por 20 parlamentarios de Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Perú Libre y Cambio Democrático, así como de parte de los no agrupados.

Entre los argumentos de la moción- promovida por la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú)- se remarca que desde el inicio de la administración de Torres en el Mininter “se ha visto falta de acción y de toma de decisiones ante la creciente ola de eventos delictivos y hechos delincuenciales” en el país.

También se indica que a pesar de la declaración de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima, y de Sullana, en Piura, “no se obtuvieron resultados”. “La criminalidad organizada no ha cesado, por lo contrario, se ha incrementado”, se lee en el pliego.

(Foto: El Comercio)

Además, Alcarraz, en el escrito, subraya que en los primeros días de enero último, se registraron 20 crímenes en La Libertad.

En la moción, se cuestiona al ministro del Interior por la agresión sufrida por la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho y la posterior destitución de Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía “vulnerando el marco legal vigente”. Esto en referencia a que el director de la PNP solo puede ser cambiado cada dos años o por falta grave debidamente tipificada.

Las interrogantes para Torres

Las 17 preguntas del pliego interpelatorio han sido divididas en cinco bloques. El primero es sobre los resultados que dejó la declaratoria de los estados de emergencia en diferentes distritos de Lima y del interior del país. Por ejemplo, se le pregunta a Torres sobre los planes operativos que se ejecutaron, la evaluación del sector y si considera que se cumplió con los objetivos, entre otros.

En otro bloque de la interpelación, se le consulta al ministro del Interior respecto a las medidas que adoptará su oficina a futuro para reducir la inseguridad ciudadana (entre ellos los secuestros) y sobre las operaciones en los distritos con mayor tasa delictiva.

En la tercera parte del documento se le solicita al general PNP en retiro brindar detalles sobre las acciones ejecutadas por su sector ante el secuestro de mineros en Pataz, La Libertad que dejó 12 muertos, así como medidas preventivas para evitar que este hecho se pueda repetir en esa misma zona o en otras.

Además, se le pregunta por las políticas adoptadas por el Mininter para proteger a las comunidades indígenas y sobre sus planes operativos para enfrentar a la tala ilegal. Esto a raíz del asesinato de Kichwa Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en Tarapoto.

(Foto: El Comercio)

En el último bloque del pliego interpelatorio se le pide a Torres explicar dos asuntos: si los organismos de inteligencia del Estado advirtieron sobre un escenario hostil a la presidenta Boluarte en Ayacucho y quiénes son los responsables políticos de las deficiencias por parte de Seguridad del Estado en esa visita.

El otro punto es por la destitución de Angulo de la comandancia general de la Policía Nacional.

Se le exhorta al titular del Mininter precisar cuál es la causa del cese de Angulo en el marco de la Ley N°31570 (que está vigente desde el 10 de setiembre del 2022).

Ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, Torres no pudo detallar cuál era la motivación legal de este pase al retiro.

Sin Fuerza Popular y APP

El portavoz de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya- uno de los firmantes de la moción de interpelación- dijo que el Ejecutivo no ha presentado al Congreso ningún plan de seguridad ciudadana y esto “nos siembra dudas” sobre la administración de Torres. Agregó que un sector del Parlamento cree que no existe ningún programa y, por ello, la criminalidad ha aumentado.

En diálogo con El Comercio, Montoya no descartó una eventual censura al ministro del Interior, pero remarcó que si da “respuesta coherentes, tal vez ahí quede el tema”.

El congresista, no obstante, reiteró su pedido a Torres para que dé un paso al costado. “Ahora dice que es una cobardía renunciar, está equivocado, es asumir responsabilidades”, acotó.

A su turno, la vocera de Avanza País, Norma Yarrow, precisó que ella suscribió la moción de interpelación a título personal.

Yarrow sostuvo que es necesario que un ministro del Interior “ausente” como Torres se presente en el pleno del Congreso. Añadió que el Parlamento también debería llamar al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, a rendir cuentas.

“Sí, por supuesto [que debería renunciar Torres], la verdad estamos dando vueltas, parecemos cuyes en una tómbola, debe haber una reingeniería en toda la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior […] Estamos realmente en una crisis y la presidenta Boluarte habla de un país pacificado, no entiendo qué es lo que hacen”, expresó a este Diario.

En declaraciones a la prensa, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular), dijo que la interpelación al ministro del Interior es “una oportunidad” para escuchar en un espacio público cuáles han sido los resultados en el trabajo contra la inseguridad.

“Yo lo que creo es que ha faltado mucha comunicación, desde el Congreso hemos pedido que nos den los resultados, y no nos han entregado, esta es la oportunidad para que el gobierno nos dé los resultados de los estados de emergencia”, refirió.

Las bancadas de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso (APP) no suscribieron la moción de interpelación al titular del Mininter.

Al respecto, el portavoz de APP, Eduardo Salhuana, dijo que su agrupación no se sumará a esta acción de control.

Agregó que su partido le pide al gobierno que haya un cambio en la cartera de Interior, porque este sector “está caminando realmente muy mal desde hace tiempo”.

“Espero que el gobierno revise, ellos dicen que los ministros están en evaluación, se impone un cambio urgente en el Ministerio del Interior, pero no solo de nombres, sino de estrategia, también hay que dar leyes para que la Policía Nacional actúe y no esté procesada. El policía no quiere usar su arma porque luego termina siendo enjuiciado”, concluyó.

La moción de interpelación al ministro del Interior será debatida en marzo, cuando el Congreso inicie su nueva legislatura.

También están pendientes de resolver las interpelaciones a los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; de Economía y Finanzas, Álex Contreras; y de Cultura, Leslie Urteaga.

Más información

El último martes, el ministro del Interior adelantó que no tiene previsto renunciar y que dar un paso al costado “sería un acto de cobardía”.

“Mi carrera no es de cinco años ni de diez, mi carrera en la Policía ha sido de 40 años, y he pasado al retiro con un legajo limpio. [Y ahora] resulta que, en dos meses, soy el peor ser humano que puede tener Lima y el Perú y no es así, yo les pido que nos dejen trabajar […] En los tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte y renunciar sería un acto de cobardía”, subrayó a la prensa.

Torres dijo que se mantendrá en el cargo “mientras la señora presidenta disponga lo contrario”.