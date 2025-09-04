El pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, por lo que deberá presentarse para responder el pliego de preguntas sobre resultados de su gestión el próximo jueves 11 de setiembre.

La admisión de la moción fue respaldada por 44 votos, mientras que 16 congresistas votaron en contra y 25 se abstuvieron. La fecha fue aprobada también por el pleno, por lo que deberá acudir al Palacio Legislativo el 11 de setiembre a las 10 a.m.

Los votos en contra vinieron de algunos miembros de Alianza Para el Progreso (APP), Somos Perú y José Cueto de Honor y Democracia, entre otros. Las abstenciones se registraron desde las filas de Podemos Perú, Perú Libre y Acción Popular.

Malaver asumió el cargo de ministro del Interior el 13 de mayo en reemplazo de Julio Díaz Zulueta y, desde entonces, parlamentarios de varias bancadas cuestionaron la falta de resultados, lo que motivó la preparación de esta moción firmada por diversas bancadas.

La moción fue sustentada por Elías Varas, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, quien recordó diversos hitos de atentados contra la seguridad ciudadana, como el ataque con explosivos en Trujillo el pasado 14 de agosto.

“Lamentablemente no tenemos un ministro del Interior que a la fecha dé cuenta de qué es lo que está haciendo por la seguridad y resguardar la vida de todos los peruanos”, aseveró.