El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre la moción de interpelación aprobada en su contra y confirmó que acudirá al Congreso de la República para responder las preguntas planteadas por los parlamentarios. Según dijo, considera que este procedimiento forma parte de las funciones de control político que corresponden al Legislativo.

“Me parece muy bien que el Congreso de la República ejerza sus derechos democráticos que tiene dentro de sus funciones y una de ellas es la interpelación, y por supuesto iremos cuando corresponda la próxima semana a aclarar todas las dudas que tienen al respecto”, dijo a la prensa.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) enfrenta este proceso mientras su gestión es observada por las acciones adoptadas frente a la inseguridad ciudadana. Ante los cuestionamientos, Astudillo sostuvo que las medidas implementadas requieren un periodo para mostrar resultados concretos.

César Astudillo acudirá al Congreso para responder las preguntas de los parlamentarios tras la moción de interpelación. (Foto: Captura de video / Canal N)

El ministro también defendió las acciones que viene impulsando su sector para enfrentar a las organizaciones criminales. En ese contexto, destacó la necesidad de realizar modificaciones en la Policía Nacional y en entidades como la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

“Se va a estar viendo en dos meses, tres meses. Los primeros logros. ¿A fin de año? Obvio, los primeros logros se van a estar viendo ahí. No, desde ya. Y desde ya ustedes van a ver muchos cambios en la policía, particularmente, como ya lo hemos hecho en Sucamec y en otras organizaciones, pero van a ver. Es progresivo", manifestó Astudillo.

Uno de los aspectos vinculados a la interpelación corresponde a las contrataciones realizadas durante su gestión. Astudillo aseguró que estas operaciones han sido transparentes y señaló que está dispuesto a brindar las explicaciones correspondientes ante el Congreso.

César Astudillo expuso ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre seguridad ciudadana. (Foto: Mininter)

“Es un acto democrático netamente y me parece muy bien que hagan ese control político. Eso se va a ver ese día que obviamente tengo que decir de qué se trata”, dijo en medio de sus respuestas asegurando que toda contratación ha sido transparente.