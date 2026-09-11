El ministro del Interior, César Astudillo, expuso ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno los principales ejes de su gestión. Foto: Mininter.
El ministro del Interior, César Astudillo, expuso ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno los principales ejes de su gestión. Foto: Mininter.
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre la moción de interpelación aprobada en su contra y confirmó que acudirá al Congreso de la República para responder las preguntas planteadas por los parlamentarios. Según dijo, considera que este procedimiento forma parte de las funciones de control político que corresponden al Legislativo.

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