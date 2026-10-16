El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que se ha dilatado mucho el debate sobre las facultades legislativas en el Congreso. Por esto, espera que la Comisión de Constitución el Senado reinicie el debate y decida si amplía los 20 puntos que fueron aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados.

“Se está dilatando mucho tiempo y la población necesita respuestas mucho más rápidas y urgentes. Hemos dicho claramente que las 20 facultades que se otorgaron en la Cámara de Diputados no son suficientes y por eso hemos ido a argumentar para tener mayores facultades”, comentó ante la prensa este viernes.

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Marco Vinelli insistió en que depende del Senado el definir si se amplían o no las facultades que fueron aprobadas en la Cámara Baja. Específicamente señaló que la comisión será la que determine cuántas finalmente serán otorgadas.

#EnVivo Ministro Marco Vinelli pide al Senado acelerar el debate sobre las facultades: “La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población” Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/fTibSgXhWH — Canal N (@canalN_) October 16, 2026

“Hemos dicho desde el día uno que las facultades son para poder potenciar todas las acciones del Gobierno para ejecutar su plan de gobierno y también para enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad que tanto preocupa”, explicó el ministro.

En esa línea señaló que el Parlamento debe tomar en cuenta que su actuación no afecta al Gobierno si no a la población. “Veremos si el Legislativo finalmente toma la decisión de poder ayudar y nosotros, como Ejecutivo, podamos dar una respuesta mucho más rápida”.

Comisión de Constitución del Senado en suspenso

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), condicionó cualquier convocatoria a una nueva sesión a un entendimiento previo entre las bancadas. El legislador fujimorista expresó reparos frente a una citación prematura sin acuerdos mínimos sobre la agenda temática.

“Yo no voy a citar a la a la comisión para volver a caer en este caos; yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, señaló. Esto tras la posibilidad de no lograr un número mínimo de asistentes.

Mesía alertó también que la ausencia de votos y de quórum bloquearía cualquier resolución sobre la iniciativa legal. El senador remarcó que el desacuerdo definitivo causará el archivo de la norma: “Y si no hay consenso no habrá pues facultades delegadas”.