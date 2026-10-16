El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que se ha dilatado mucho el debate sobre las facultades legislativas en el Congreso. Por esto, espera que la Comisión de Constitución el Senado reinicie el debate y decida si amplía los 20 puntos que fueron aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados.
“Se está dilatando mucho tiempo y la población necesita respuestas mucho más rápidas y urgentes. Hemos dicho claramente que las 20 facultades que se otorgaron en la Cámara de Diputados no son suficientes y por eso hemos ido a argumentar para tener mayores facultades”, comentó ante la prensa este viernes.
Marco Vinelli insistió en que depende del Senado el definir si se amplían o no las facultades que fueron aprobadas en la Cámara Baja. Específicamente señaló que la comisión será la que determine cuántas finalmente serán otorgadas.
“Hemos dicho desde el día uno que las facultades son para poder potenciar todas las acciones del Gobierno para ejecutar su plan de gobierno y también para enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad que tanto preocupa”, explicó el ministro.
En esa línea señaló que el Parlamento debe tomar en cuenta que su actuación no afecta al Gobierno si no a la población. “Veremos si el Legislativo finalmente toma la decisión de poder ayudar y nosotros, como Ejecutivo, podamos dar una respuesta mucho más rápida”.
Comisión de Constitución del Senado en suspenso
El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), condicionó cualquier convocatoria a una nueva sesión a un entendimiento previo entre las bancadas. El legislador fujimorista expresó reparos frente a una citación prematura sin acuerdos mínimos sobre la agenda temática.
“Yo no voy a citar a la a la comisión para volver a caer en este caos; yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, señaló. Esto tras la posibilidad de no lograr un número mínimo de asistentes.
Mesía alertó también que la ausencia de votos y de quórum bloquearía cualquier resolución sobre la iniciativa legal. El senador remarcó que el desacuerdo definitivo causará el archivo de la norma: “Y si no hay consenso no habrá pues facultades delegadas”.