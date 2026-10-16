Marco Vinelli dijo que depende de la Comisión de Constitución y del Senado ampliar facultades aprobadas por diputados. (Foto: Congreso)
Marco Vinelli dijo que depende de la Comisión de Constitución y del Senado ampliar facultades aprobadas por diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que se ha dilatado mucho el debate sobre las facultades legislativas en el Congreso. Por esto, espera que la Comisión de Constitución el Senado reinicie el debate y decida si amplía los 20 puntos que fueron aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.