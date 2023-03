El ministro de Educación, Óscar Becerra, se pronunció sobre la moción de interpelación que congresistas de diferentes bancadas presentaron en su contra, por las declaraciones que hizo sobre mujeres aimaras que participaron con sus hijos en recientes marchas de protesta en Lima.

En declaraciones que brindó a la prensa el sábado 11 de marzo, el titular del Minedu indicó que acudirá al Parlamento a responder todas las preguntas que los legisladores le realicen sobre su gestión o cualquier otro tema relacionado a la educación.

“Vivimos en una democracia y es una de las potestades que tiene el Congreso de llamar, interpelar, consultar, preguntar y hacer mociones de censura. Yo iré a responder todas las preguntas que los señores congresistas tengan respecto a mi gestión y a cualquier tema relativo a la educación que consideren conveniente”, indicó el ministro de Educación.

“No he hecho ninguna declaración en contra de las mujeres aimaras, eso quiero dejar claro. Eso ha sido una especulación de algunas personas, de algunos medios, que han querido interpretar como crítica a mujeres aimaras cuando jamás me referí a etnia alguna”, añadió el funcionario.

Becerra indicó también que no le teme a una eventual moción de censura que se presente en su contra, pues dijo tener las respuestas a las preguntas que le formulen en el Congreso de la República.

“Creo que he actuado de buena fe y creo que el Congreso ha actuado de buena fe. Me parece una buena oportunidad de aclarar para todos los congresistas lo que pienso y el profundo respeto y admiración que tengo por todas las madres y todas las mujeres peruanas”, aseguró.

La moción de interpelación contra Óscar Becerra fue presentada días después de unas declaraciones que realizó sobre la participación de mujeres aimaras con sus hijos en recientes marchas contra el Gobierno en Lima.

El ministro criticó a esas mujeres e indicó que “ni siquiera los animales exponen a sus hijos” a hechos que pueden desencadenar actos de violencia.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, declaró Becerra.

El ministro de Educación también dijo dudar de que las mujeres que se movilizaron en las marchas sean las verdaderas madres de los menores que llevaban en sus espaldas.