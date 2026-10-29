Foto: Facebook Fernando Rospigliosi
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Por Redacción EC

La senadora Mirtha Vásquez y la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, así como el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú), presentaron una denuncia constitucional contra el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) por presuntas infracciones a la Constitución vinculadas a sus actuaciones y declaraciones contra jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones de derechos humanos.

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