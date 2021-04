La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), aseguró que su gestión seguirá priorizando los casos de corrupción de funcionarios, “siempre con la misma celeridad, legalidad y transparencia”.

A través de su cuenta en Twitter, consideró “inaceptable” cualquier intento de difamación contra su gestión en la Mesa Directiva e hizo un resumen de los casos que verá el pleno el jueves 8 y martes 13 de marzo.

“Desde la Presidencia del Congreso hemos dado y seguiremos priorizando los casos de corrupción de funcionarios, siempre con la misma celeridad, legalidad y transparencia. Es inaceptable cualquier intento de difamación. ¡Seguiremos firmes, sin blindajes ni privilegios para nadie!”, expresó.

“Mañana abordaremos las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra, las exministras de Salud y RR.EE., y el informe ‘Vacunagate’. El martes 13 debatiremos el informe del caso ‘Swing’ y la acusación constitucional contra Edgar Alarcón. ¡Avanzamos!”, añadió.

(2/2) Mañana abordaremos las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra, las exministras de Salud y https://t.co/9Qhn11IuX5., y el informe "Vacunagate". El martes 13 debatiremos el informe del caso "Swing" y la acusación constitucional contra Edgar Alarcón. ¡Avanzamos! — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) April 7, 2021

El informe final de la comisión investigadora multipartidaria del caso ‘Vacunagate’ del Congreso recomienda denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Martín Vizcarra, Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti Soler por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible, colusión, entre otros.

En tanto, la Mesa Directiva precisó que debido al vencimiento de la licencia por enfermedad de Alarcón Tejada, se agendó para el 13 de abril la denuncia constitucional en su contra que se encuentra pendiente.

Cabe indicar que en su cuenta en Twitter, el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) calificó de “operadora de Martín Vizcarra” a Mirtha Vásquez y afirmó que la “consigna” del exmandatario fue “desarticular” la Comisión de Fiscalización.

Incluso, durante la sesión de este miércoles, Alarcón Tejada se presentó en la plataforma virtual y cuestionó que se busque reemplazarlo como presidente de dicho grupo de trabajo si no había renunciado a este grupo ni había dejado de ser miembro.

“Yo, Edgar Alarcón, en ningún momento he dejado de ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización, menos aún, de ser el presidente, en razón de que no he renunciado, tampoco he sido censurado por el colegiado que me eligió como presidente”, aseveró.

Pese a sus intentos por permanecer en el cargo y tras rechazarse su petitorio para una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, la Comisión de Fiscalización eligió a Héctor Maquera (Unión por el Perú) como nuevo titular de ese grupo de trabajo.

Conforme a los criterios de Saber más