La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) anunció la concreción de un acuerdo entre cuatro bancadas de cara a la elección de la Mesa Directiva del Senado. El bloque está integrado por Ahora Nación, Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

“Se nos ha informado que hemos llegado a un buen acuerdo entre cuatro agrupaciones políticas que son Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras, y ahora el Buen Gobierno que ha decidido unirse a esta facción democrática junto con Ahora Nación”, declaró para Canal N.

En esa línea, la senadora aseguró que esperan tener 30 y 30, lo que significaría un empate. “Normalmente cuando hay un empate, vamos a segunda vuelta, y ojalá que haya congresistas demócratas que realmente decidan y entiendan qué es importante ahora mismo para la democracia”.

“Esto no es un capricho ni es un interés de entrar en contradicción; es un tema de democracia. Hay una cosa fundamental, si el Legislativo va a fiscalizar al Ejecutivo, lo ético y democrático es que quien fiscalice no sea parte del mismo partido del quien está en el Ejecutivo”, puntualizó.

Informe de la denuncia constitucional propone inhabilitar a Mirtha Vásquez en el ejercicio de un cargo público por el plazo de 10 años. Foto: Congreso.

Alejandro Muñante cuestiona el bloque conformado

Por su parte, el senador Alejandro Muñante, representante de Renovación Popular, aseguró que fue elegido por bancada para representarlos en la Mesa Directiva. No obstante, la conformación de la lista, “va a depender de las negociaciones que se hagan con los otros partidos, otras bancadas; estamos esperando algunas últimas conversaciones, creemos que somos una opción democrática”.

Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en 'Siempre a las 8'. (Foto: Siempre a las 8)

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En otro momento, Muñante cuestionó las afirmaciones de Vásquez y recordó sus vínculos con el expresidente Pedro Castillo. “Escuchaba a la senadora Mirtha Vásquez decir que apelaba al espíritu democrático, pero yo no encuentro ningún tipo de afinidad o similitud entre lo democrático con lo hecho por Pedro Castillo Terrones, aquel 7 de diciembre del año 2022”, declaró en Canal N.

Asimismo, el parlamentario de Renovación Popular rechazó la composición del bloque multipartidario anunciado e hizo un llamado directo a las bancadas integrantes. “Invoco a los demócratas del Buen Gobierno, a los verdaderos demócratas del partido Obras, a los militares que están en esa bancada que no se hagan uno con quienes quisieron perpetrar un golpe de Estado, que no se hagan uno con quienes persiguieron a nuestros militares y policías”, agregó.