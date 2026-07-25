La senadora de Ahora Nación aseguró que "si el Legislativo va a fiscalizar al Ejecutivo, lo ético y democrático es que quien fiscalice no sea parte del mismo partido del quien está en el Ejecutivo”. Foto: composición GEC
La senadora de Ahora Nación aseguró que "si el Legislativo va a fiscalizar al Ejecutivo, lo ético y democrático es que quien fiscalice no sea parte del mismo partido del quien está en el Ejecutivo”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) anunció la concreción de un acuerdo entre cuatro bancadas de cara a la elección de la Mesa Directiva del Senado. El bloque está integrado por Ahora Nación, Juntos por el Perú, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

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