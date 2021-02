La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, aseguró este lunes que, hasta el momento, solo 102 parlamentarios -de los 130- han enviado a la Mesa Directiva su declaración jurada afirmando no haber recibido la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm, en medio del escándalo por el caso ‘vacunagate’.

En esa línea, no descartó que alguno de sus colegas se haya vacunado, puesto que “este momento todos frente a la ciudadanía somos sospechosos”; por lo que instó a los legisladores que envíen este documento como un “gesto”.

“Lamentablemente hasta ahora solo tenemos la declaración de 102 congresistas, me parece. Yo animaría a que todos hagamos este procedimiento, más allá de esta decisión que se ha tomado de que nos sometamos a una pericia”, indicó Vásquez a Ideeleradio.

“Nada está descartado, creo que en este momento todos frente a la ciudadanía somos sospechosos [...] Por eso es que la Mesa Directiva pidió que los 130 parlamentarios presentáramos una declaración jurada descartando esta vacunación porque me parece que es el mecanismo legal que tenemos en este momento. La declaración jurada es un documento legal que no se puede tomar a la ligera porque, de no ser cierta, después tiene consecuencias”, apuntó.

En otro momento, la titular del Poder Legislativo aseveró que si se tiene la “certeza” de que un examen de laboratorio puede probar si los legisladores se han vacunado o no, “todos” los parlamentarios deberían de someterse a dicha “pericia” para dar señales de confianza a la ciudadanía.

“Si tenemos certeza que la pericia nos va a dar un resultado fiable, debiéramos someternos todos, pero si no hay esa seguridad —como parece que no la hay—, en realidad creo que hay que insistir mucho en dar otro tipo de señales y la declaración jurada es importante”, manifestó.

El último sábado, el pleno del Congreso aprobó la moción que establece que los 130 legisladores sean sometidos a un peritaje que permita descartar que tengan anticuerpos por haber recibido una vacuna contra el coronavirus (COVID-19) de Sinopharm.

