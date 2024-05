El pleno del Congreso no alcanzó los votos suficientes para aprobar la investigación contra la exparlamentaria Rosario Paredes, lo que significa un nuevo blindaje a favor de una acusada de supuestamente haber sido parte de los “Mochasueldos”.

La votación de este jueves 2 de mayo concluyó con 41 legisladores a favor, 2 en contra y 25 Votaron mayoritariamente en abstención miembros de Podemos Perú, Bloque Magisterial, Acción Popular y Somos Perú. Los votos en contra fueron de José Elías (Somos Perú) y Luis Cordero (Acción Popular).

Este resultado significó el que se emita una resolución para archivar el expediente, a pesar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había aprobado previamente el informe que recomendaba abrir proceso penal contra Paredes Eyzaguirre por el delito de concusión.

Al no haber alcanzado los votos necesarios para su aprobación, el informe final que recomienda acusar a la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre por el delito de concusión, pasa al archivo. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 2, 2024

Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, fue la encargada de exponer el informe que planteaba denunciar a la exlegisladora por supuestamente haber recortado el sueldo de al menos una de sus trabajadoras cuando estuvo en el Congreso entre los años 2020 y 2021, en el periodo complementario.

En aquella época, se acusó a Rosario Paredes de haberse beneficiado económicamente con transferencias bancarias que hizo Milagritos Chacón Loayza a intermediarios suyos, entre ellos Roberto Segura Lizárraga, a través de cuentas de personas vinculadas a él.

El informe había considerado que había elementos suficientes para que la exparlamentaria sea investigada, debido a testimonios y registros de audios donde se detallaba la manera en la cual se procedió con los pagos.

Paredes, exlegisladora de Somos Perú, rechazó haber recibido ningún pago o que alguna de las dos mujeres que recibieron los pagos hayan destinado el dinero a su favor porque tenían otros fines específicos.

“La Comisión de Ética no me sancionó un solo día y en ese momento, dijo que no existe prueba objetiva, infundada en el extremo de recorte de sueldos. No existe una sola prueba, mucho menos un audio porque la señorita me grababa todo. Cuando escuché el audio, no eran mis conversaciones. Era mi voz pero ni aún así pudo cazar alguna culpabilidad que ordenara que se utilice el dinero y todos son dichos”, aseveró durante su defensa ante el pleno.