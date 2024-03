De no prosperar algún nuevo pedido para postergarlo u otra “falla técnica” en el sistema de votación, el pleno de Congreso de la República debate y vota este jueves, desde las 10 a.m. la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años de la ahora suspendida legisladora María Cordero Jon Tay, por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobado previamente por la Comisión Permanente, recomienda acusar a Cordero por el presunto delito de concusión y suspenderla en el cargo mientras dure la investigación de la Fiscalía de la Nación.

A lo largo de todo el proceso, Cordero, expulsada de Fuerza Popular, ha intentado una y otra vez dilatar su caso, argumentando motivos de salud. La última vez fue el 6 de marzo cuando el pleno había programado debatir su sanción. Incluso, en aquella oportunidad se rechazó su pedido, pero “fallas” en el sistema electrónico de votación jugaron a su favor.

Ya el 5 de diciembre y por 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el Congreso aprobó suspenderla por 120 días. En ese caso se trató de un informe de la Comisión de Ética. Ahora se verá la denuncia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El 13 de agosto, El Comercio informó sobre chats y testimonios que revelaban que además Cordero usó como su chofer personal a asesor parlamentario. “Puedes comprar una papaya (...) como para hoy”, escribe la congresista a las 7.20am. en una de las conversaciones por WhatsApp.

A María Cordero se le acusa de haber realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. “A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se le escucha señalar en un audio. “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, indica en otro momento.

“Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos. Enfermo José, enferma su esposa. Y ellos me han ayudado. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos. […] y no ustedes. Ellos sí me ayudaron en la campaña y hay un compromiso con ellos”, dijo.