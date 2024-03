La Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes, 25 de marzo, el informe final que propone suspender por 120 días sin goce de haber al legislador Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), otro implicado en el caso “Los Niños” y acusado de recortar los sueldos a los trabajadores de su despacho.

Por unanimidad (13 votos a favor), dicho grupo de trabajo dio luz verde al documento tras la denuncia de parte presentada por María del Carmen Alva (No Agrupados), José Cueto, Jorge Montoya (ambos de Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).

La denuncia fue presentada por dichos legisladores por sentirse afectados en su honor, su nombre y trayectoria, tras difundirse un audio donde Flores Ancachi dijo que también recortaban sueldos a sus trabajadores.

Cabe indicar que en una sesión anterior, el informe final no había alcanzado los votos necesarios para su aprobación. En esa ocasión, la mayoría de parlamentarios integrantes de la Comisión de Ética se inclinó por la abstención.

Como se recuerda, en un audio difundido por ‘Cuarto poder’ en julio del 2023, Jorge Flores Ancachi aceptó que recorta el sueldo a sus trabajadores. Detalló que acordó con su personal recortarle el 10% de sus salarios y el 50% de los bonos que reciben en el Congreso.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, aseguró en el clip.

En otro momento de la grabación, el legislador del partido de la lampa afirmó que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo ilegal: recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.

“Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, dijo en los audios.