Un exasesor de la congresista Magaly Ruiz (APP) afirmó que parte del dinero presuntamente recortado por ella a sus trabajadores fue destinado a una campaña política de su partido en Trujillo. El intermediario, según el testimonio, fue Martín Namay, actual gerente general del gobierno regional de La Libertad, que encabeza César Acuña.

En declaraciones al dominical Punto Final, Johny Romero explicó que la congresista tenía un vínculo “cercano” a Martín Namay y a Sandra Terrones. Fue ella quien en el 2022 postuló sin éxito a ser alcaldesa del distrito trujillano de La Esperanza con APP y luego fue designada por César Acuña como gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

El reportaje señala que el vínculo entre los tres personajes se remonta al 2007, cuando fueron regidores de ese distrito. Solo Martín Namay volvió a ser regidor en el 2011 y en el 2015. Tras esto, Magaly Ruiz y Sandra Terrones pasaron por gerencias municipales.

En el 2019, Martín Namay asumió como alcalde de La Esperanza y Magaly Ruiz, como regidora. Cuando esta fue elegida congresista en el 2021, Sandra Terrones la reemplazó y luego fue contratada como trabajadora en su despacho parlamentario.

Entrega de dinero

De acuerdo con el exasesor de la congresista, ella le dijo que Martín Namay estaba “pidiendo el bono que ya ha sido entregado en el Congreso”. Según la investigación fiscal, Ruiz pidió S/ 21 mil a sus trabajadores tras un bono en enero del 2022.

“La congresista pedía una plata para poder ser enviada a la ciudad de Trujillo. Para el señor Martín Namay”, añadió. Romero afirmó que la congresista le dijo de forma explícita que el dinero era para él.

La fiscalía también sostiene que hubo otro recorte de bono en junio del 2022, con testigos indicando que juntaron alrededor de S/ 10 mil a pedido de Romero. Al respecto, el exasesor declaró a Punto Final que “ese dinero se lo doy inmediatamente a la congresista” en su despacho.

“Ella me dice ‘no me lo entregues a mí, eso tienes que darlo al señor Namay”, dijo. “Horas más tarde me lo encuentro al señor Namay, le intento dar el sobre y me dice ‘no [...] me lo das en la ciudad de Trujillo’. Y es así como en la ciudad de Trujillo, en el aeropuerto de Trujillo, le entrego el sobre manila con el dinero que habían entregado los chicos”

Cuestionado sobre el destino del dinero, el trabajador precisó que era para la campaña política de Sandra Terrones, pero que era Martín Namay quien lo pedía porque “era el operario político”.

El apoyo a la campaña, según el testimonio, también era con recursos humanos, ya que la congresista le pidió a su asesor parlamentario ir a Trujillo para apoyar la campaña. “Fue una exigencia de parte de la congresista, también de parte del señor Namay, que yo vaya a la ciudad de Trujillo para poder ser parte de la campaña política”.

El apoyo habría sido para la campaña “tanto de él [Martín Namay] en la precandidatura para la alcaldía de la provincia [de Trujillo], y también en la candidatura a la alcaldía del distrito de la esperanza de la señora Sandra Terrones”.

Indicó que a lo largo de cuatro meses, estuvo entre Lima y Trujillo para apoyar en “publicidad, estrategia, plan de medios, llevar la imagen del candidato”.

“Tengo elementos probatorios que están justamente en fiscalía. En la cual, sí ,efectivamente corroboran lo que estoy mencionando de mi presencia en la ciudad de Trujillo, y por esta obligación, tanto de mi jefe inmediato que era la congresista Magaly Ruiz, y de una persona externa, que era allegado a la congresista, como el señor Martín Namay”, declaró.

"Muchas veces podemos transferir recursos"

Punto Final buscó los descargos de Magaly Ruiz y de Sandra Terrones, pero no obtuvieron respuestas. Martín Namay tampoco respondipo. Sin emabrgo, en una conferencia de prensa en La Libertad en la que estuvo acompañado por César Acuña, dijo “lamentar los hechos de la congresista y los involucrados en esta situación que le toca pasar”.

“Sin embargo, en el contexto de ese tiempo no voy a negar que siempre ha habido una amistad, como puedo tener una amistad con cualquier persona [...] Muchas veces podemos transferirnos recursos, no, por alguna actividad propia del trabajo político, social, del momento. Transferir no ha sido creo ni la primera, ni la última vez que, en ese tiempo, se ha dado transferencias, viceversas, y con muchas personas, del trabajo social que se daba en ese tiempo”.

Magaly Ruiz actualmente enfrenta una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por presuntos recorte de sueldos a sus trabajadores. El caso está en el Congreso con el objetivo de que se le levante la inmunidad para poder seguir investigándola.

Adicionalmente, la fiscalía inició otra indagación a la parlamentaria por un presunto contacto con el fiscal Richard Rojas para que este la asesore en su defensa frente a la acusaciones de ‘mochasueldos’.