La Comisión Permanente del Congreso rechazó el pedido de la suspendida legisladora María Cordero (No Agrupados) para reprogramar la sesión del jueves 15 de febrero, donde se verá la Denuncia Constitucional 359, por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Como se recuerda, el informe de la denuncia presentada por Martha Moyano (Fuerza Popular) recomienda acusar a Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

MIRA AQUÍ: Congreso aprueba suspender por 120 días a María Cordero Jon Tay por presunto recorte de sueldos

Asimismo, se propone la suspensión de la parlamentaria mientras dure la investigación y recomendar su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de hasta 10 años por infracción a la Constitución Política.

María Cordero había presentado un oficio solicitando la reprogramación de la sesión de la Comisión Permanente debido a que su abogado, José Palomino Manchego, viajó a México del 10 al 20 de este mes por motivos académicos.

“Al respecto, cabe precisar que con el Dr. Palomino Manchego he realizado las coordinaciones para que ejerza mi defensa ante esta instancia parlamentaria en el trámite de la denuncia constitucional nro. 359, dada su reconocida experiencia en Derecho Constitucional, por lo que me resulta inviable cambiar de abogado a estas alturas, cuando ya he realizado las coordinaciones respectivas con él”, alegó.

Oficio enviado por la suspendida congresista María Cordero. (Foto: Congreso)

Sin embargo, mediante el oficio 1155-2023-2024-ADP-D/CR, del 9 de febrero, se le comunicó a Cordero Jon Tay la improcedencia de su solicitud de reprogramación del debate y votación de la denuncia constitucional.

Oficio enviado a la suspendida congresista María Cordero. (Foto: Congreso)

Cabe indicar que el pasado 5 de diciembre el pleno del Congreso de la República aprobó suspender por 120 días a la legisladora, en base a un informe de la Comisión de Ética sobre el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.

A Cordero Jon Tay se le acusa de haber realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. En una serie de audios se escucha a la congresista exigir los pagos a sus trabajadores de manera inmediata.

“A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez” , se escucha en un audio atribuido a María Cordero. La exintegrante de Fuerza Popular también es investigada por la fiscalía por este hecho.

En otra parte de audio imputado a Cordero, se le oye decir: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

A la legisladora también se le escucha exigir dinero porque presuntamente debe devolver favores que recibió durante la campaña electoral. Los depósitos los realizó -según la acusación- a la cuenta de Braden Paredes Calla, quien trabajaba en el área de Archivo del Congreso.