La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, se aleja de los 66 votos que necesita para ser aprobada. El último martes, la bancada de Ahora Nación acordó no respaldar la propuesta, mientras que el partido Obras aún no define su posición, pero su líder, Ricardo Belmont, se ha pronunciado en contra de la censura.

El diputado José Marcelo, de Ahora Nación, informó que su agrupación acordó votar en contra de la moción. “Es un acuerdo por mayoría, algo que respetamos en la medida en que, efectivamente, han pasado dos meses de la gestión del ministro y no consideramos que haya una falta ética ni reñida con la moral”, dijo en diálogo con la prensa.

El vocero alterno de Ahora Nación en la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, también se pronunció en contra de la censura. En X, sostuvo que “una censura hoy cambiará una firma, pero no sacará a un solo mal oficial [de la PNP], de esos que en estos años no supieron luchar contra el crimen”.

Colchado es el principal opositor a la censura dentro de Ahora Nación. El diputado aseguró que hay personajes que rondan el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía a la espera de un cambio de mando. “Tocan puertas, desesperados, porque una depuración real dejaría sin cabida a los malos policías que han protegido (lucrando por años). La Policía no es botín de nadie”, señaló.

Votos disidentes

Los diputados Jair Manrique e Indira Huilca anunciaron que votarán por la censura.

Manrique señaló en X: “No firmé la moción porque considero prudente dar un plazo razonable antes de juzgar una gestión. Pero si hoy corresponde evaluarla, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran. Votaré a favor de la censura del ministro Astudillo”.

El diputado precisó que, en su opinión, se trata de una decisión compleja, ya que “existen argumentos válidos de ambos lados”.

Previamente, Huilca aseguró en la misma red social: “Mi postura disidente la he expresado con claridad dentro de la bancada: las decisiones de la actual gestión en Interior no apuntan ni a la reducción de la violencia armada, ni a reprimir con firmeza la actuación de las bandas criminales que asolan al país”

Una fuente de El Comercio informó que, durante la reunión de la bancada de diputados de Ahora Nación, Huilca y Manrique votaron a favor de la censura.

La misma fuente precisó que los senadores no participaron en la reunión, salvo Alfonso López Chau, presidente de Ahora Nación. No obstante, dos senadoras de esa agrupación, Mirtha Vásquez y Ruth Luque, habían señalado públicamente sus posiciones a favor de la censura.

En la reunión de diputados sí habría participado, incluso con derecho a voto, el secretario general de la agrupación, Néstor Villegas.

El reglamento interno de Ahora Nación establece que los diputados pueden ejercer un voto de conciencia excepcionalmente. El documento precisa que ese mecanismo se sustenta en convicciones personales y debe ser comunicado previamente al vocero titular.

Sin los votos de la mayoría de Ahora Nación y a la espera de conocer la posición de Obras, la moción podría alcanzar 52 votos: los 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno y los de Manrique y Huilca.

El caso de Obras

La moción de censura fue impulsada por Juntos por el Perú y, para su presentación formal, contó con las firmas de cuatro congresistas de Obras. No obstante, el presidente de ese partido, Ricardo Belmont, calificó como una “traición” apoyar la salida del ministro.

Belmont señaló el lunes pasado que un ministro de Estado debe permanecer en el cargo al menos medio año. “Siempre lo dije: se necesitan 6 meses para sacar a un ministro, ¡6 meses! Tú no puedes sacar a un ministro al mes, destruyes un plan cualquiera”, dijo en diálogo con RPP.

El presidente de Obras añadió: “En Obras, tenemos una filosofía, nosotros somos un partido distinto [donde] el que traiciona se va, aunque yo me quede con uno. Por supuesto, [promover la censura] es una traición. Para mí, es una traición”.

Belmont agregó que convocó a una reunión a los senadores y diputados de Obras para abordar el tema el último martes. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se conocía el acuerdo.

La definición de Obras permitirá establecer si la moción puede acercarse a los 66 votos requeridos para su aprobación.

La moción será debatida por el pleno de la Cámara de Diputados este jueves. Así lo determinó la Junta de Portavoces, que estableció, por unanimidad, tres horas para el debate.