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El ministro del Interior, César Astudillo, se salvaría de la censura este jueves. Foto: César Bueno / GEC
El ministro del Interior, César Astudillo, se salvaría de la censura este jueves. Foto: César Bueno / GEC
Por Martín Calderón

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, se aleja de los 66 votos que necesita para ser aprobada. El último martes, la bancada de Ahora Nación acordó no respaldar la propuesta, mientras que el partido Obras aún no define su posición, pero su líder, Ricardo Belmont, se ha pronunciado en contra de la censura.

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