La moción de vacancia presidencial anunciada por la legisladora Patricia Chirinos alcanzaría las firmas suficientes para presentarse ante el Congreso a partir del apoyo de las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, las cuales se han plegado como grupo a la iniciativa. Sin embargo, su admisión a debate en el Pleno no está asegurada.

Luego de que Keiko Fujimori anunciara que la bancada de Fuerza Popular decidió firmar la moción, se espera que los 24 miembros de su grupo parlamentario se sumen al planteamiento de Chirinos. De igual forma, Renovación Popular anunció en un comunicado suscrito por sus 9 integrantes que apoyarán la moción.

En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la @BankadaFP ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial. (2/2) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 19, 2021

📌#Comunicado

Ante el anuncio de una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones, la bancada de Renovación Popular apoyará esta iniciativa. pic.twitter.com/TVIDE5QjNl — Bancada Renovación Popular (@BancadaRP) November 19, 2021

El respaldo de estos grupos de oposición se suma al un grupo de congresistas de Avanza País, compañeros de bancada de Patricia Chirinos, quienes fueron los primeros en anunciar su adhesión. Estos son Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz, Norma Yarrow y Adriana Tudela, quien es además vocera alterna del grupo parlamentario.

En declaraciones a El Comercio, Tudela dijo que suscribió la moción el jueves y que “se presentará cuando se termine de reunir las firmas necesarias”. Consultada sobre si el apoyo era una posición unánime de la bancada, respondió que “hasta el momento, el apoyo a la moción al interior de la bancada se ha hecho de manera individual”, explicó.

Por su parte, Alejandro Cavero manifestó a este Diario que esperaba firmar la moción este domingo o “a más tardar el lunes”. “No sé cuántos más habrán firmado”, dijo. Este Diario se comunicó con la propia Patricia Chirinos para consultarle cuántas firmas tiene hasta el momento y para cuándo prevé presentar el documento, pero no respondió.

La moción fue anunciada el último jueves durante el Pleno del Congreso, cuando Patricia Chirinos mostró el documento y pidió a otros congresistas sus firmas, alegando una supuesta “incapacidad moral” e “incapacidad total” del presidente. “La gobernabilidad no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral. Señora presidenta, como mujer y madre le pido: dele prioridad a esta moción”, aseguró ese día.

Así justificó Chirinos su pedido de vacancia

Faltarían votos para admisión a debate

Con todos ellos y con la propia Patricia Chirinos, la anunciada moción podría alcanzar al menos 38 firmas. El reglamento del Congreso establece que una moción de vacancia presidencial requiere las firmas de no menos del 20% del número legal de congresistas. Bajo la composición actual del Congreso, ese porcentaje equivale a 26 firmas, cifra que esta moción tiene asegurada en caso se mantengan los apoyos previstos.

Con las 38 firmas anunciadas, el siguiente paso en el camino de una moción de vacancia presidencial es la votación de su admisión a debate. Para esto, se quiere el apoyo de “por lo menos el cuarenta por ciento de congresistas hábiles” o, en este caso, 52 parlamentarios.

Este es el procedimiento de una moción de vacancia

Con los apoyos anunciados hasta el momento, la iniciativa de Patricia Chirinos no alcanzaría los votos para ser admitida a debate. Las otras bancadas más numerosas, Perú Libre (37), Alianza Para el Progreso (15) y Acción Popular (15), se mantienen en contra de la vacancia a Pedro Castillo.

Eduardo Salhuana, vocero de APP, ratificó en diálogo con El Comercio que no respaldarán la propuesta de Patricia Chirinos. “Ese es el punto de vistas de esas bancadas (Renovación Popular y Fuerza Popular), que respetamos, pero nosotros consideramos que la propuesta no tiene fundamento ni constitucional ni jurídico. Es un despropósito”, comentó.

El congresista señaló que, hasta donde sabe, la moción está siendo firmada, “pero básicamente es Fuerza Popular, Renovación [Popular] y Avanza País. No creo que avance más para otros grupos”. Agregó que, en caso la moción se presente y se someta a voto su admisión a debate, su bancada marcaría en contra.

Pronunciamiento de la bancada de APP sobre la vacancia planteada por Patricia Chirinos. La postura oficial de este grupo parlamentario no ha variado desde el jueves. Foto: Bancada APP

La congresista Gladys Echaiz, también de APP pero quien en más de una ocasión ha votado distinto a su grupo, comentó a El Comercio que no le ha llegado la moción. Además, aseguró que analizará el tema individualmente y que aún no ha tomado una decisión al respecto. “Si bien considero que la actitud del presidente deja mucho que desear y que seguramente va a necesitar un pronunciamiento en algún momento, no sé si ese momento sea ahora”, declaró.

“En todo caso, sigo evaluando el tema y espero que en el curso de estos días pueda alimentarme de más información (...) Ya debe tener la firmas, imagino”, dijo. Sobre el pronunciamiento de su bancada, indicó que hará “su propia evaluación de los hechos”. “Esperaré en estos días, todavía tenemos tiempo para tomar una decisión (...) No he visto el documento de la congresista Chirinos y tampoco hemos hablado”, indicó.

“Como bancada, no vamos a firmar ninguna moción de vacancia”, dijo este sábado el portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara. En declaraciones a Exitosa, indicó que no les habían hecho llegar el documento y se reafirmó que “no es el momento para estar promoviendo una vacancia”. Añadió que su postura sería la misma frente a la admisión a debate en caso la moción se presente.

Este fue el pronunciamiento de la bancada de Acción Popular sobre la vacancia propuesta por Patricia Chirinos. La postura oficial de este grupo parlamentario tampoco cambió desde el jueves. Foto: Bancada Acción Popular

Otros legisladores que se han expresado en contra de la moción son el portavoz de Somos Perú, José Jerí, Susel Paredes del Partido Morado y Enrique Wong, quien es vocero alterno de Podemos Perú y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Desde el oficialismo

En tanto, el presidente Pedro Castillo dijo este sábado durante un evento en Chota, Cajamarca que es “inédito” que “nos quieran callar unas personas que son elegidas con dos mil, tres mil votos en el Perú, quieren callar la voluntad a un gobierno que es elegido por millones en el país”.

“Llamo a las fuerzas políticas, a las fuerzas vivas que quieren el país, no a las que socavan el país, para hablar un solo lenguaje, para trabajar por la educación”.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre, estimó este sábado que el grupo parlamentario oficialista se unirá en contra de la moción promovida por Patricia Chirinos.

“[La bancada] está unida frente a este pedido de vacancia (…) Estamos en una sola idea en ese sentido y por ello, cerramos filas contra la vacancia presidencial que pretende hacer la derecha golpista”, declaró en RPP.

Pronunciamiento de la bancada de Juntos por el Perú, cercana al oficialismo. Foto: Bancada de Juntos por el Perú.

Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado en rechazo a lo que llamaron “una maniobra golpista”.

“No existe ninguna razón legal, política ni moral que justifique la presentación de una moción de vacancia presidencial. El único propósito de los promotores de la vacancia es imponer sus intereses políticos sobre la voluntad popular”, afirmaron.