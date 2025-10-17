La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por la repuesta fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el exministro de Educación Morgan Quero.

Se trata de la Denuncia Constitucional 590 que acusaba a Quero Gaime del delito de discriminación al expresar a la prensa que “los derechos humanos son para las personas y no para las ratas”, en diciembre del 2024, durante una actividad en Piura.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Como se recuerda, el extitular del Minedu lanzó una frase que fue cuestionada al ser consultado sobre la falta de pronunciamiento del Poder Ejecutivo hacia las víctimas de las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

“Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas” , expresó Morgan Quero luego del VI Consejo de Estado Regional en Piura, donde se reunió con diversos gobernadores regionales del país.

Posteriormente, en declaraciones a Canal N, el extitular del Ministerio de Educación aseguró que sus afirmaciones fueron “tergiversadas” porque salía de hablar sobre la lucha contra los violadores y asesinos de niños.

“Yo supuse que la pregunta estaba orientada a lo que habíamos comentado previamente, me había expresado en relación a la pena de muerte y la situación tan lamentable que enfrentan nuestros niños y nuestras niñas frente al aumento de este tipo de caso, que son abominables, y no podemos tolerar más esta situación de violencia contra nuestros niños y nuestras niñas”, expresó.

“El espacio en donde estábamos transitando con los periodistas no me permitió tener la capacidad de escuchar esta pregunta, supuse que era la misma en torno a los derechos humanos de los violadores y por eso respondí eso. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas. En ningún momento me refería a los lamentables acontecimientos que vivió nuestro país meses atrás, en donde las investigaciones están a cargo de la fiscalía”, agregó.

Otras denuncias

De otro lado, la subcomisión concedió a la congresista delegada Patricia Chirinos (Renovación Popular) cinco días hábiles para presentar su propuesta de informe final respecto de la Denuncia Constitucional 498, relacionada con la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de la empresa Perupetro en enero del 2022.

LEE MÁS: Congresista presenta proyecto de ley para que empresas puedan deducir las extorsiones del impuesto a la renta

La denuncia fue formulada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y el exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento Indebido del cargo, y nombramiento ilegal por este caso.