Los cuestionamientos hacia el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, van en aumento, a estos se suma la renuncia de Fabiola María Caballero Sifuentes, quien hasta ayer se desempeñaba como viceministra de esta cartera.

La funcionaria fue designada en el cargo desde el pasado 9 de noviembre de 2021, mediante Resolución Suprema N° 013-2021-MTC. En su misiva denunció: “[El MTC se ha] convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobada experiencia y calificación”.

“Los cambios permanentes de las dependencias del Viceministerio de Transportes, sin mediar consulta a mi Despacho, hacen difícil implementar las políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado”, añadió.

“El sector Transportes no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnica requeridas para garantizar la eficiencia de la gestión que se les encomienda en posiciones clave”, puntualizó.

Fabiola Caballero, viceministra renunciante. (Foto: MTC)

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó que Caballero no haya renunciado al cargo antes y la acusó de actuar en contra de la “estabilidad presidencial”.

Torres señaló que en política ese tipo de cosas “no son extrañas” y que será ahora materia de investigación.

“Sucede lo mismo que ocurrió en el Ministerio de Justicia con una renuncia. Lo hace a última hora para sumarse a aquel grupo que estaba actuando en contra de la estabilidad presidencial [...] En todo caso ese hecho va a ser materia de investigación para ver si verdaderamente allí hay algo anómalo con las contrataciones. Lo cierto es que estas personas que renuncian a última hora, la pregunta es: ¿Por qué no lo hicieron antes?”, manifestó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Aníbal Torres, jefe del Gabinete Ministerial, presentará a su equipo ante el Congreso el 8 de marzo. (Foto: PCM)

Piden salida de Silva

La parlamentaria del Partido Morado Susel Paredes busca, por tercera vez, el respaldo de las bancadas de oposición en el Parlamento para censurar al ministro Silva. Para conseguirlo necesita reunir 33 firmas. Al cierre de este informe, el despacho de la legisladora informó que solo había conseguido 15.

Paredes narró que, en la búsqueda de respaldo de otros congresistas, una colega le dijo que no podía firmar la solicitud porque ya había pactado con el titular de Transportes para la construcción de un puente. Sin embargo, Paredes no brindó el nombre de esta legisladora.

En sus redes sociales, Susel Paredes comunicó que sostuvo un diálogo con Aníbal Torres para explicarle los motivos por los cuáles pide la salida de Silva.

Ayer tuvimos una reunión en ⁦@pcmperu⁩ con el Jefe de consejo de ministros y le explique en detalle porque el ministro de transportes debe irse. Mi hipótesis es que existe un #MecanismoPeruano para el otorgamiento de obras a los gobiernos locales…. pic.twitter.com/kDFWqdRW6h — Susel Paredes (@suselparedes) February 18, 2022

En declaraciones a Radio Nacional, la congresista Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, dijo que se debería “replantear” el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la salida del titular del sector, Juan Francisco Silva.

“Lo que ayer ha denunciado la exviceministra de Transportes coloca un poco en la mesa la necesidad de parte del Gobierno y especialmente en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el sincerar cómo se han realizado este conjunto de designaciones”, aseveró.

La parlamentaria recordó que votaron a favor de interpelar a Silva y que ella, a título personal, respaldó la moción de censura en su contra.

“Cuando hablé directamente con el presidente la única vez que fue a Palacio como vocera le hice saber mi posición individual, que el ministro de Transportes no debía seguir más a cargo de este sector”, comentó.

Por su parte, el vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, adelantó que solicitará a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citar a la renunciante viceministra.

Elera estará enviando el oficio a dicho grupo de trabajo a partir del 28 de febrero, luego de la semana de representación.

“Es muy preocupante lo que ha presentado ayer la viceministra Caballero. Nos deja sorprendidos al Congreso y a todo el Perú, yo no pensé que esto estaba sucediendo al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, declaró en entrevista con Exitosa.

“Amerita una investigación en el Congreso. Como miembro de la Comisión de Fiscalización, enviaré un documento para llamarla a fin de que, como testigo, nos pueda indicar dónde están estos puntos de corrupción. Nosotros, como Congreso, somos el control político y ahí debemos actuar rápidamente”, agregó.

Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones. (Foto: MTC)

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, recalcó que en la reunión que sostuvieron el jueves con Aníbal Torres, su bancada cuestionó a cuatro ministros, entre ellos al titular de Transportes.

“La bancada ha acordado pedir la salida de esos ministros antes de la presentación del Gabinete ante el Congreso, como una muestra de voluntad y rectificación. En cuanto a la censura (de Silva) nuestro posición es de respaldar”, indicó en diálogo con El Comercio.

Salhuana coincide con Elera en que la ex viceministra brinde su testimonio en la Comisión de Fiscalización. “Inmediatamente. Eso es muy grave. Ese tema formó parte del diálogo con el ‘premier’. Le dijimos que eso tiene que corregirse. El problema es que no hay solo copamientos. Es evidente la extracción de recursos públicos, que lindan con la corrupción. Incorporar a gente sin experiencia ni conocimientos, afecta el desarrollo de los programas, no es simplemente meter gente por hacerlo”.

Sobre la respuesta de Aníbal Torres, Salhuana opinó: “El problema no es el mensajero, el problema es el hecho. En el Perú tenemos el mal hábito de echarle la culpa al otro de nuestros errores. El problema no es la viceministra, ni la oposición, ni a prensa; el problema es que los hechos son ciertos. El ‘premier’ debería avocarse a investigar la veracidad o la falsedad de estos hechos”.

En tanto, para el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, la renuncia de Caballero es “muy importante” porque “pone en evidencia las irregularidades” en el Ministerio de Transportes.

“La renuncia ha sido documentada y muy bien explicada y deja ver que el gobierno está manipulando para meter gente ignorante en puestos importantes. Ella, en su misma carta, dice que ha intentado poner las cosas en orden, pero no ha podido porque tenía encima un ministro que pasa por encima de ella y jerárquicamente lo puede hacer. No podía cumplir con su tarea, no podía garantizar que los procesos que se llevan a cabo sean hechos por personas que conoce”, aseguró.

Montoya agregó que su bancada ya firmó la moción de censura contra Silva impulsada por Susel Paredes. El vocero de Renovación Popular está de acuerdo con la citación de la ahora ex viceministra a la Comisión de Fiscalización.

“Así tendremos una idea más clara de cómo se está manejando la gestión pública desde el Gobierno”, concluyó.

