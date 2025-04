Congresistas de diversas bancadas esperan que Brasil evalúe la situación de la exprimera dama Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, quien pidió asilo político a ese país tras ser condenada a 15 años de prisión efectiva por el Poder Judicial al ser hallada responsable el delito de lavado de activos.

Para la legisladora María del Carmen Alva (No Agrupados), Brasil no debería otorgarle asilo político porque en nuestro ´país “no hay ningún perseguido político”.

LEE MÁS: Nadine Heredia pide asilo a Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos

“Todas las esposas cuando sus esposos terminan en la cárcel, van corriendo a asilarse. Tenemos a la esposa de Castillo y ahora la esposa de Humala, en este caso con agravante”, expresó.

“Cuando piden un asilo siempre es complicado. Veremos qué va a decir el país porque aquí Nadine Heredia también está sentenciada y debe cumplir su condena, no es como la esposa de Castillo, que no estaba involucrada”, agregó.

LEE MÁS: Ollanta Humala y Nadine Heredia son condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos

Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) compartió la misma postura y negó que exista “persecución ideológica, política”, o por sus posturas en el Perú. Por ello, instó a las autoridades brasileñas “evaluar muy bien esta situación” y no afectar las “buenas relaciones” entre ambos países.

“En principio esto es responsabilidad de las autoridades brasileñas porque ella ya se encuentra en la embajada. Hoy la pelota está en la cancha de las autoridades brasileñas. No podemos ingresar a la embajada de Brasil, ahorita compete enteramente a las autoridades brasileñas evaluar el pedido, acá tiene que moverse Cancillería para explicar correctamente sobre cuál es la situación legal de la señora Nadine Heredia, para que no tomen una decisión sesgada o solamente escuchando a una sola parte”, acotó.

“El gobierno de Lula se sabe que es de izquierda, que de una u otra manera ha estado muy cercano a la familia Heredia, yo espero que aquí se antepongan las buenas relaciones entre Perú y Brasil, y no así las inclinaciones ideológicas”, añadió.

En tanto, Patricia Chirinos (Renovación Popular) consideró que Nadine Heredia “no quiere respetar la ley” y planteó evaluar diversas opciones para impedirle la salida del país. También remarcó que Brasil debe “respetar” nuestras leyes.

“Todos sabemos que si piden asilo político y se lo conceden, no queda otra que soportar. Creo que de presidente a presidente debería haber una conversación en este momento y el Perú debe hacerse respetar por intermedio de su Cancillería y de la señora Boluarte”, enfatizó.

A su vez, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) afirmó que recibió “casi con una sorpresa” la decisión de Nadine Heredia de solicitar asilo político a Brasil y dijo que desde su punto de vista no le parece lo correcto.

“A mí lo correcto me parece enfrentar siempre a la justicia, huir no me parece lo correcto, yo no huyo de mis problemas y mucho menos cuando se trata de delitos que se han cometido. Que podría hacerlo, puede hacerlo, lo ha hecho”, aseveró.

“Entiendo que el Gobierno de Brasil ha tenido en algún momento acercamiento con el que fuera el gobierno de los Humala, entonces entendería que si es que hubiese alguna cercanía, la decisión, la prerrogativa, sería más hacia lo personal que hacia las consideraciones técnicas”, añadió.

Finalmente, Lady Camones (Alianza para el Progreso) estimó que Nadine Heredia aparentemente ya tenía conocimiento de cuál iba a ser el resultado de la sentencia y por ello tomó la decisión de solicitar el asilo político, con lo cual corresponde esperar es si se cumplen los requisitos y las prerrogativas para que le otorgue.

“No es una persecución política, eso lo tenemos claro, son decisiones del Poder Judicial y hay que respetarlo, más aún si se trata de una primera dama o de un expresidente de la república. Con el ejemplo se pregona. Si ha habido la comisión de un delito, hay que ser respetuosos de la decisión del Poder Judicial”, manifestó.

“(Brasil) debería evaluarlo porque no es una conducta adecuada, se entiende que ha seguido un proceso, se le han cumplido sus derechos, a su defensa se le ha escuchado. Pienso que Brasil debería ser respetuoso de las decisiones de un poder del Estado como es el Poder Judicial, independientemente de las simpatías que pueda sentir por la familia Humala”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, liderado por la jueza Nayko Coronado, condenó a 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, durante las campañas del 2006 y 2011.

LEE MÁS: Dictan 15 años de prisión efectiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos

Además, ordenó su internamiento en dos penales hasta el 28 de julio del 2039. En este caso, la reducción obedece al tiempo que permanecieron con prisión preventiva. Ambos deberán pagar S/10 millones de reparación civil.

Ollanta Humala sería trasladado en las próximas horas al penal de Barbadillo, donde también purga su condena el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y prisión preventiva el ex mandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Al no estar presente en la audiencia, el juzgado emitió orden de captura contra la exprimera dama. La lectura completa de la sentencia se realizará el 29 de abril y la decisión puede ser apelada.